UP inaugura congreso internacional sobre moda sostenible con 15 países

La Universidad de Panamá se convirtió en sede del congreso internacional Sustainable Fashion of the World 2026, encuentro que reunió a representantes de 15 países para promover la moda sostenible, la educación ambiental, la innovación social y los principios de la economía circular.

El evento congregó a líderes internacionales de la industria de la moda y la economía circular, diseñadores, académicos, ambientalistas, emprendedores, estudiantes y agentes de cambio, quienes participaron en conferencias magistrales, talleres especializados, experiencias culturales, espacios de networking, exhibiciones, encuentros académicos y pasarelas internacionales, desarrollados en la primera casa de estudios superiores del país y el Hotel Intercontinental Miramar Panamá.

El director del proyecto y fundador de la Fundación Love for Upcycling, José Alexander, explicó que la iniciativa busca generar conexiones entre profesionales, estudiantes, empresas, organizaciones y gobiernos que comparten una visión común: promover modelos de desarrollo más responsables y sostenibles.

La inauguración oficial se realizó en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá, con la participación de autoridades universitarias, organizadores, diseñadores y representantes de escuelas e instituciones internacionales. Durante el fin de semana, la sede académica también acogió diversas actividades del congreso.

El vicerrector de Extensión de la Universidad de Panamá, Mgtr. Ricardo Him resaltó la importancia de la participación conjunta de la academia, el sector privado, las instituciones públicas y la sociedad en la conservación de los recursos naturales. Asimismo, destacó que este tipo de iniciativas contribuye a fortalecer la internacionalización de la Universidad de Panamá y a proyectar al país en escenarios internacionales.

Por su parte, el decano de la Facultad de Arquitectura, Mgtr. Lizandro Castrellón agradeció la elección de esta unidad académica como sede del encuentro y destacó su compromiso con proyectos vinculados a la sostenibilidad. Señaló que estos principios forman parte de la formación profesional y se reflejan en iniciativas relacionadas con el reciclaje, la reutilización de materiales y la búsqueda de una segunda vida para las edificaciones y los recursos.

La directora de la Escuela de Diseño de Moda, profesora Olga De León, destacó que la sostenibilidad constituye uno de los ejes de formación de los estudiantes y valoró la oportunidad de establecer vínculos con escuelas, institutos y academias de distintos países. Añadió que la escuela trabajó durante varios meses junto a los organizadores para hacer posible este encuentro internacional.

El congreso fue organizado por la Fundación Love for Upcycling, en colaboración con la Escuela de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, en alianza estratégica con Zero Waste Italy y con el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Sociedad Italiana de Panamá, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Copa Airlines, FiberGreen, Bern Hotels & Resorts y el colectivo de mujeres emberá, Jumara Juwa («Las Manos de Todas»), dedicado a preservar conocimientos ancestrales mediante la elaboración de artesanías y productos responsables.

Entre los invitados internacionales destacaron Rossano Ercolini, ganador del prestigioso Goldman Environmental Prize, uno de los reconocimientos ambientales más importantes del mundo, y Paul Connett, reconocido como una de las voces influyentes del movimiento global Zero Waste.

Como parte de su compromiso con la economía circular y el desarrollo comunitario, Sustainable Fashion of the World 2026 incluyó el Circular Marketplace, un espacio destinado a visibilizar emprendimientos sostenibles, artesanos, diseñadores y proyectos con impacto social.