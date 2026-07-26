Estados Unidos
Jennisín Rosanía se cuelga dos medallas de oro en Jiu Jitsu
- Jaime A. Chávez Rivera
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- @Jaime_ChavezR.
La panameña Jennisín Rosanía conquistó dos medallas de oro en Florida, Estados Unidos, siguiendo su buena racha de triunfos.
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La atleta colonense Jennisín Rosanía conquistó dos medallas de oro en el torneo Orlando Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship, realizado el pasado fin de semana.
Rosanía se apuntó los dos metales dorados en sus combates con Gi; uno de ellos fue en su categoría y el otro en la final absoluta (es decir, en la categoría abierta).
La atleta colonense le ganó la final a la representante de Estados Unidos y, en la categoría abierta, se impuso a una brasileña.
Con estas dos medallas, Rosanía continúa en un gran momento y, lo más importante, sin ceder puntos a sus rivales, para mantenerse invicta en estas competencias.
Este año 2026 ha sido fructífero para Rosanía; cabe recordar que en torneos anteriores ganó oro en el Máster International Jiu-Jitsu North America, realizado en Los Ángeles.
La medallista de oro se prepara y entrena en la Academia Elemento Jiu-Jitsu y a su entrenador, Eduardo Grimaldo.
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