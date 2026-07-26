Jennisín Rosanía se cuelga dos medallas de oro en Jiu Jitsu

La atleta colonense Jennisín Rosanía conquistó dos medallas de oro en el torneo Orlando Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship, realizado el pasado fin de semana.

Rosanía se apuntó los dos metales dorados en sus combates con Gi; uno de ellos fue en su categoría y el otro en la final absoluta (es decir, en la categoría abierta).

La atleta colonense le ganó la final a la representante de Estados Unidos y, en la categoría abierta, se impuso a una brasileña.

Con estas dos medallas, Rosanía continúa en un gran momento y, lo más importante, sin ceder puntos a sus rivales, para mantenerse invicta en estas competencias.

Este año 2026 ha sido fructífero para Rosanía; cabe recordar que en torneos anteriores ganó oro en el Máster International Jiu-Jitsu North America, realizado en Los Ángeles.

La medallista de oro se prepara y entrena en la Academia Elemento Jiu-Jitsu y a su entrenador, Eduardo Grimaldo.