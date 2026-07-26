Panamá es goleada ante Canadá en su debut del Campeonato Sub-20 de la Concacaf

Panamá pasó muchos problemas contra Canadá y perdió por 3-0, en un partido donde mostró poco y donde hubo pasajes del juego en que solo se dedicó a defenderse en su debut en el Campeonato de la CONCACAF (Premundial), que otorga cuatro boletos a la cita de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.



Los canadienses fueron mejores en todas las líneas que el conjunto panameño, en un encuentro que pudo terminar con un marcador más abultado a favor del equipo de la “Hoja de Maple”.



Inclusive, Panamá mostró poco en el primer tiempo, donde hubo pasajes del partido en que el onceno istmeño jugó hasta con seis defensores y sus ataques fueron mínimos.



Quizás una de las opciones claras de anotar de Panamá se dio a los cinco minutos de juego, cuando Raheen Cuello envió el balón por arriba del arco.



Luego de eso, el dominio de los canadienses fue claro; incluso, el primer gol del partido fue convertido por Emrick Foting a los 9 minutos de juego, gracias a un remate de cabeza producto de un cobro de tiro de esquina.



Cinco minutos después, Liam MacKenzie aumentó la ventaja para Canadá por la vía penal.



Cuando faltaba poco para terminar el primer tiempo, el capitán Oliver Campos vio la tarjeta roja y dejó a Panamá con 10 jugadores.



Para el segundo tiempo, la dinámica del juego no varió mucho, con una Panamá que propuso muy poco —casi nada— ante una Canadá que desperdició varias oportunidades de convertir.



El tercer gol de Canadá llegó a los 90+5 minutos, por intermedio nuevamente de Emrick Foting, para poner el definitivo 3-0.



El próximo partido de Panamá será contra Jamaica este miércoles, y el equipo se encuentra obligado a ganar para mantener la esperanza de avanzar de ronda.

Panamá se ubica en el Grupo C, junto a Canadá, Honduras y Jamaica.

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El torneo Premundial se divide en tres grupos de cuatro equipos; avanzan a la siguiente ronda los dos primeros lugares y los dos mejores terceros de cada grupo.



El Premundial otorga cuatro cupos al Mundial 2027 y un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (el otro boleto olímpico ya lo tiene Estados Unidos por ser sede).