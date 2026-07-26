Ante los pronósticos poco alentadores sobre la llegada del fenómeno climático de El Niño, ganaderos de la provincia de Panamá Oeste están reduciendo sus hatos mediante la venta de animales en subastas ganaderas.

Otra de las medidas que están implementando los productores es la venta de novillos y reses de menor valor genético en mataderos locales. Con ambas acciones, el objetivo principal es minimizar las pérdidas económicas ante la eventual muerte de cabezas de ganado a causa de la escasez de agua y pasto.

Con esta estrategia, los ganaderos de Panamá Oeste buscan mantener a las hembras reproductoras, evitar que los animales pierdan peso de forma drástica y administrar la disponibilidad de insumos durante el prolongado verano que se avecina.

Donatilo Tejada, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), capítulo de Panamá Oeste, explicó que las reservas en abrevaderos, pozos y fuentes naturales son aún bastante bajas, considerando las escasas lluvias registradas desde mayo de 2026.

Según los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) para esta región, las lluvias habrán cesado para diciembre de este año, lo que significa, indicó Tejada, que los productores no contarán con la reserva hídrica suficiente.

"De no tomarse las medidas pertinentes para afrontar este nuevo fenómeno climático de El Niño, las mortandades de animales van a ser superiores a las registradas en eventos anteriores", advirtió el dirigente ganadero.

Preocupación por la reproducción y planes de contingencia

A juicio de Tejada, ambas medidas resultan preocupantes a largo plazo porque reducen la población de vacas reproductoras en la provincia.

El directivo de ANAGAN recordó que en abril de 2026 presentó un plan estratégico ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La propuesta contemplaba la cosecha de agua, la construcción de represas, la conservación de forraje y la dotación de maquinaria para henolaje.

Dicho plan también incluía la adquisición de perforadoras de pozos con capacidad para excavar a más de 100 pies de profundidad, herramientas clave para enfrentar la escasez del recurso hídrico en el sector agropecuario.