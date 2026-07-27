Elizabeth Grimaldo anuncia que está embarazada

La cantautora, actriz y exparticipante de "Canta Conmigo", Elizabeth Grimaldo, anunció que está embarazada.

La artista compartió la noticia a través de un emotivo videoclip publicado en sus redes sociales, donde dejó ver lo avanzado de su embarazo y confirmó que su primer hijo llegará en diciembre.

"En diciembre llega nuestra mejor canción", escribió Grimaldo en la descripción de la publicación, un mensaje con el que también etiquetó a Javier Fossas, su prometido desde agosto de 2025, y con quien comenzará una nueva etapa como madre.

El video sorprendió a sus seguidores, ya que hasta ahora la pareja había mantenido la noticia en privado. En las imágenes, la cantante presume su embarazo mientras comparte un montaje cargado de simbolismo, que rápidamente recibió miles de reacciones y mensajes de felicitación.

La publicación no tardó en viralizarse entre sus seguidores y figuras del entretenimiento panameño, quienes celebraron la noticia y enviaron buenos deseos a la pareja. Muchos destacaron la creatividad con la que la artista decidió compartir uno de los momentos más importantes de su vida.

Grimaldo ha desarrollado una carrera en la música y la actuación. Además de darse a conocer como participante del programa "Canta Conmigo", recientemente formó parte del elenco de "Lucy es el 7", producción disponible en HBO, ampliando así su trayectoria artística.

Con este anuncio, la intérprete suma un nuevo capítulo a su historia personal y profesional. Mientras continúa vinculada a sus proyectos artísticos, ahora también se prepara para la llegada de quien describió como "su mejor canción", una noticia que fue recibida con entusiasmo por su comunidad de seguidores.