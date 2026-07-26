Living Legacy se impone y le quita el invicto a Doña Perfecta

Living Legacy ganó el Clásico Tomás Gabriel Duque y Tomás Gabriel Altamirano Duque, en una pista fangosa en el Hipódromo Presidente Remón con la monta de Luis Eduardo Arango y le quitó el invicto a Doña Perfecta, por lo que no habrá triple coronada.

Esta yegua partió cómoda en el tercer pelotón al pasar la meta por primera vez y se fue acomodando entre sus rivales. En la primera curva, la hija de Tom's D'Etat en Lisa T por Awesome Again se mantenía en la séptima posición a cinco largos de la puntera Lady Raquel y Learning to Fly.

Al entrar en la recta de enfrente, seguía dominando Lady Raquel, Learning to Fly, Infinity Sexy, seguida de la favorita Doña Perfecta y Buonasera. En tanto, Princesa Escarlata, Living Legacy y Avril, venían recortando. Más al fondo Marucha y Tamara La Bella.

Al entrar en los 800 finales, Learning to Fly tomó la batuta, seguida por los rieles de Infinity Sexy, afuera Doña Perfecta y más afuera Buonasera, mientras Lady Raquel se salía de competencia.

En un segundo grupo venían marcando el paso, Avril, Princesa Escarlata y Living Legacy. Entrando en los 550 finales, Doña Perfecta captura la punta junto a ella Buonasera, Learning to Fly, Princesa Escarlata, Avril y más afuera venía Living Legacy.

Entre ellas se iba a definir la carrera. Doña Perfecta en un segundo aire se alejó por medio largo, pero no contaba que Living Legacy la iba a ajusticiar en el disco de sentencia.

Living Legacy, yegua nacida mediante servicio de pensión en el Haras Cerro Punta y criada por Shivam Maharaj y propiedad del Shivam Maharaj Racing PTY registró 1,48 para la distancia de 1,700 metros y devolvió B/.6,20 en esta versión 55 de este clásico.

A la ganadora la escoltó Doña Perfecta, Avril, Learning to Fly y Tamara La Bella.



La ganadora sumó 6 puntos, mientras Doña Perfecta obtuvo 4 puntos y Avril se adjudicó 2 puntos.

Completada esta segunda gema de la Triple Corona la puntuación queda de la siguiente manera:

Living Legacy 9

Doña Perfecta 9

Avril 2

Learning to Fly 1

La tercera de la triple corona será el 23 de agosto cuando se efectúe el Clásico Raúl-Lul-Arango, Raúl-Baby-Arango y Roberto-Bob-Arango.