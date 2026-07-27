Meduca alista encuesta nacional y más gabinetes psicopedagógicos ante crisis emocional escolar

La ministra de Educación, Lucy Molinar, advirtió sobre la preocupante situación de salud mental y vulnerabilidad que enfrentan miles de estudiantes en el país, luego de revelarse los resultados preliminares del primer trimestre de un programa piloto de orientación escolar implementado en 50 planteles de nivel primario.

Según el informe elaborado a partir de los reportes de los docentes y orientadores, entre el 7% y el 8% de los estudiantes atendidos requieren intervenciones de prevención secundaria y terciaria debido a altos niveles de vulnerabilidad. El diagnóstico ha detectado casos severos de depresión, autolesiones, consumo de sustancias, conductas agresivas e historias de violencia doméstica y abuso sexual en el entorno familiar.

"Descubrimos que no podemos quedarnos solo con el porcentaje de aprobación de materias. Tenemos un problema de niños sufriendo en las aulas. El sufrimiento interior que viven por la violencia o el abandono en sus hogares se refleja en su conducta, en autolesiones y en un freno total a su proceso de aprendizaje", manifestó Molinar durante una entrevista en el noticiero matutino de TVN Noticias.

La titular de Educación enfatizó que este problema supera la capacidad del Ministerio de Educación (Meduca) y de los gabinetes psicopedagógicos, por lo que requiere una respuesta integral como país.

Molinar cuestionó el deterioro de la convivencia familiar y el uso indiscriminado de la violencia en los hogares, al tiempo que instó a los padres de familia a retomar el rol afectivo en la crianza.

"La casa siempre ha sido la primera escuela, pero hoy vemos a muchos padres desbordados. Necesitamos escuchar a nuestros hijos, mirarlos a los ojos y darles el valor que se merecen para que ellos sepan valorar a los demás", argumentó.

El Meduca avanza en la aplicación de una encuesta nacional dirigida a los docentes consejeros con el objetivo de dimensionar la magnitud del problema y fundamentar decisiones operativas mediante el sistema Meduca SIG.

Entre las medidas inmediatas, la institución proyecta ampliar el programa de orientación y fortalecimiento de los gabinetes psicopedagógicos desde el nivel de primaria, integrar alternativas formativas y recreativas, como actividades deportivas (juegos Codicader) y programas de música. Además de abrir espacios de liderazgo y tecnología para canalizar el talento y proteger a los jóvenes de la captación por parte de las pandillas.

El Meduca informó que habilitó una línea de ayuda familiar en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Seguridad Pública.

En cuanto al proceso de transformación del sistema educativo panameño, la ministra adelantó que próximamente se presentará una segunda ronda de consultas para dar a conocer los consensos alcanzados.

El proyecto contempla una ley marco del Sistema Nacional de Educación que abarcará desde la etapa preescolar hasta la universidad.

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Según Molinar, el objetivo principal es reestructurar la legislación para que el estudiante vuelva a ser el eje central de toda la política educativa nacional.