Yen Video confirma la segunda temporada de 'Parking de Yen Video'

El creador de contenido venezolano Yen Video, radicado en Panamá, confirmó que "Parking de Yen Video" tendrá una segunda temporada.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde adelantó que el proyecto regresará en 2027 con una propuesta renovada y llena de sorpresas.

Aunque todavía no reveló la fecha exacta del estreno ni quiénes formarán parte de esta nueva entrega, Yen Video aseguró que será una temporada "más intensa" que la anterior y que el equipo ya trabaja en su preparación.

Como parte del anuncio, también invitó a sus seguidores a participar en la construcción del programa. A través de sus plataformas digitales, pidió a los internautas que compartan los nombres de las personalidades que les gustaría ver como invitadas en la segunda temporada, una dinámica que rápidamente generó decenas de sugerencias.

Desde su estreno, "Parking de Yen Video" se convirtió en uno de los proyectos más comentados del creador de contenido gracias a sus conversaciones relajadas, momentos espontáneos y la participación de figuras del entretenimiento, las redes sociales y otros ámbitos de la vida pública.

El formato logró consolidar una comunidad de seguidores que esperaba noticias sobre su continuidad, por lo que el anuncio del regreso fue recibido con entusiasmo y una ola de comentarios celebrando el retorno del programa.

Con la segunda temporada ya confirmada para 2027, Yen Video apuesta por fortalecer uno de sus proyectos más exitosos y mantener el interés de una audiencia que ahora también tendrá la oportunidad de influir en la selección de los próximos invitados.