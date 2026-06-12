ASEP impone nuevas multas por más de $68.2 millones a empresas del sector eléctrico

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó a la ciudadanía que ha impuesto multas por más de $68.2 millones a empresas del sector eléctrico, tras comprobar incumplimientos en los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, relacionado con los indicadores de calidad del servicio que han afectado a miles de usuarios en el país.

La decisión alcanza a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET) y a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI), como resultado de un proceso técnico y legal desarrollado por ASEP para verificar fallas reiteradas en la calidad del servicio eléctrico.

Esta es una respuesta al usuario

ASEP reconoce que cuando falla la electricidad no se afecta solo un servicio. Se afecta la rutina de las familias, el trabajo de miles de personas, la operación de pequeños negocios y la tranquilidad de quienes esperan una respuesta clara.

Por eso, esta decisión no es únicamente una sanción administrativa. Es una medida para exigir responsabilidad, corregir incumplimientos y defender los derechos de los usuarios.

“Nuestro compromiso es claro: defender los derechos de los usuarios y exigir un servicio eléctrico de calidad para todos”, expresó en un comunicado la administradora general de ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo.

Las multas no se trasladan a la tarifa

ASEP aclaró que estas multas no se trasladan a la tarifa eléctrica de los usuarios. La finalidad de estas medidas es que las empresas corrijan incumplimientos, fortalezcan su infraestructura y mejoren la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.

La Autoridad informó además que estas mejoras deberán ser implementadas bajo supervisión de ASEP, para asegurar que el resultado se traduzca en un mejor servicio para la población.

La ley se aplica

Las sanciones corresponden a casos relacionados con incumplimientos en indicadores de calidad del servicio eléctrico registrados en distintos años, y forman parte de una línea de fiscalización más estricta que ASEP ha venido aplicando.

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“Ningún panameño debe tolerar un servicio deficiente. Las empresas tienen la obligación de responder cuando no cumplen con la calidad exigida”, reiteró Rodríguez Crespo.

ASEP destacó que estas medidas son una señal clara de que la regulación se está aplicando con firmeza y de que la institución mantendrá una vigilancia permanente sobre los operadores regulados, velando por los intereses de los usuarios.

Lo que sigue

ASEP continuará informando a la ciudadanía sobre las acciones de seguimiento, las medidas correctivas exigidas y los avances que deban cumplirse para elevar la calidad del servicio eléctrico.

La institución reiteró que su prioridad es que los usuarios no queden solos frente a las fallas del servicio y que las empresas respondan conforme a la ley.