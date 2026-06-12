'Chema' Caballero y su visita de Grandes Ligas a la selección mundialista

A seis días de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mayor de Panamá protagonizó una jornada especial de integración con la comunidad local al realizar un entrenamiento abierto en la cancha #1 del Nottawasaga Resort, su campamento base en el suelo canadiense y donde se contó con la presencia del santeño José "Chema" Caballero.

Una visita especial desde las Grandes Ligas

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la presencia del pelotero panameño José “Chema” Caballero, jugador de los Yanquis de Nueva York, quien aprovechó su día libre para trasladarse desde Toronto y acompañar a la selección nacional durante su entrenamiento.

El jugador de los Yanquis también se mostró un apasionado por el fútbol y que le gusta la posición de delantero, debido que es el responsable de anotar los goles.

Caballero asistió como invitado especial y observó de principio a fin la práctica del equipo, compartiendo posteriormente con jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff.

La visita se dio en medio de la temporada de las Grandes Ligas, justo antes del inicio de la serie de tres partidos que los Yanquis disputarán desde este viernes ante los Azulejos de Toronto.

Tras el entrenamiento, el pelotero panameño se trasladó al hotel de concentración, donde compartió la cena con la delegación nacional.

El encuentro concluyó con un intercambio de camisetas junto a los capitanes Aníbal Godoy y Eric Davis, además de una sesión especial en la que Caballero firmó pelotas para todos los jugadores, integrantes del cuerpo técnico y miembros del staff de la selección.

La presencia de grandes ligas fue recibida con entusiasmo por el grupo, en una muestra del respaldo que distintos referentes del deporte panameño han brindado al equipo en su camino hacia la máxima cita del fútbol mundial.

Además de Caballero, el onceno nacional también compartió la semana pasada con el pelotero Iván Herrera, de los Cardenales, durante su visita a St. Louis para el encuentro amistoso ante Bosnia y Herzegovina.

Al igual que una visita al campo corto Edmundo Sosa, de los Filis, a quien se le entregó una camiseta firmada por todo el equipo previo a su encuentro en Toronto ante los Azulejos.