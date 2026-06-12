Luis Oliva, exdirector de la AIG, se mantendrá en detención preventiva

El exadministrador de Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, tras audiencia realizada en el Tribunal de Apelaciones, se mantendrá en detención preventiva tras ser investigado por enriquecimiento injustificado en perjuicio del Estado.

De acuerdo a las autoridades, Oliva había sido aprehendido el pasado 29 de mayo en una playa del país.

La investigación se abrió después de que la Contraloría General de la República remitiera un informe que recomendaba iniciar pesquisas por un posible delito de enriquecimiento injustificado.

Se habla de un presunto aumento patrimonial que supera los 937 mil dólares, según la Fiscalía, luego de los hallazgos de la Contraloría.

Oliva dirigió la AIG entre 2019 y 2024 (Gobierno de Laurentino Cortizo). Antes de que Olivia fuera aprehendido mantenía una medida cautelar de reporte periódico mientras avanzaban las investigaciones.