Maykol Cárdenas genera debate sobre infidelidad en la música típica

La infidelidad volvió a ser tema de debate en la música típica. El acordeonista Maykol Cárdenas, del “Dúo de Oro”, generó polémica durante el fin de semana con unas declaraciones sobre las relaciones de pareja en el medio artístico.

Cárdenas afirmó que “toda mujer de artista está clara de que los cachos son forever, así que se aguanten o dejan esa vaina”. Sus palabras, aunque no mencionaron nombres específicos, fueron suficientes para encender una fuerte discusión en el ambiente.

El comentario del acordeonista se difundió rápidamente y provocó reacciones entre otros artistas del género. Hasta el momento, Cárdenas no ha ofrecido más explicaciones sobre el contexto de sus palabras.

La cantante Madeline Pineda se sumó al debate con un breve mensaje en el que simplemente escribió “realidad”. Su respuesta fue interpretada como un respaldo al punto de vista expresado por Cárdenas.

Por su parte, Warren Vergara, del grupo “Los Triunfadores”, comentó: “Se prendió esto, todo eso es folclor”. Con esta frase, el artista restó dramatismo al asunto y lo catalogó como parte habitual del ambiente musical.

Las declaraciones han revivido un tema recurrente en la música típica, donde las relaciones personales de los artistas suelen generar atención pública. Sin embargo, en esta ocasión el foco se centró en la supuesta resignación ante la infidelidad.

Hasta ahora no se conocen detalles sobre si las palabras de Cárdenas responden a una experiencia personal o si se refieren a situaciones observadas en el entorno. El músico no ha aclarado el motivo de su comentario.

El debate se mantiene activo en redes sociales y entre seguidores del género. Algunos defienden la libertad de expresión del artista, mientras otros consideran que sus palabras fueron innecesariamente generalizadoras.