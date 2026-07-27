Este lunes se instaló la Comisión de Economía y Finanzas del periodo 2026-2027, la que estará presidida por el diputado de Realizando Metas (RM), Víctor Castillo.

El diputado colonense obtuvo 7 votos para la presidencia de la comisión, en tanto que Eduardo Gaitán, de la comisión Vamos, quien buscaba la reelección, solo recibió un voto que fue el suyo.

Gaitán se postuló para volver a presidir la comisión, debido a que es el único diputado de Vamos.

En la vicepresidencia fue escogido el independiente Carlos Saldaña, exintegrante de Vamos, también, con 7 votos.

En la secretaría de la comisión, se eligió a Raúl Pineda, del PRD.

Esta es la tercera comisión en ser presidida por un diputado de RM, de siete que se han instalado.

Para este martes, se espera la juramentación y escogencia de la directiva de la comisión de Credenciales y de la comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en horas de la mañana.'