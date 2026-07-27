Río Indio: ¿Solución hídrica o crisis de gobernanza?

El Reservorio Multipropósito de Río Indio ha sido presentado como la principal respuesta para garantizar la seguridad hídrica de Panamá y asegurar la operatividad del Canal de Panamá frente a los desafíos del cambio climático. Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos que respaldan esta iniciativa, resulta necesario plantear una pregunta fundamental: ¿Panamá enfrenta realmente una crisis de disponibilidad de agua o una crisis de gobernanza en la gestión del recurso hídrico?

Panamá es reconocido como uno de los países con mayor disponibilidad de agua dulce por habitante en la región. Cuenta con 52 cuencas hidrográficas, una precipitación anual significativa y una ubicación geográfica privilegiada. Sin embargo, la abundancia natural del recurso no se ha traducido necesariamente en una gestión eficiente y sostenible.

La experiencia de la cuenca del Perequeté, en Lídice de Capira, es un ejemplo de esta realidad. Ríos y quebradas que históricamente abastecieron a las comunidades locales se han visto afectados por la contaminación, el crecimiento poblacional sin planificación adecuada, las actividades pecuarias intensivas y la descarga de aguas residuales en los cuerpos de agua. Estos problemas demuestran que la crisis hídrica no siempre responde a la falta de agua, sino a la incapacidad de proteger las fuentes que la generan.

En este contexto, Río Indio surge como una solución orientada a aumentar la oferta hídrica. Sin embargo, esta estrategia reproduce un modelo tradicional basado en almacenar más agua sin abordar integralmente las debilidades institucionales.

Miles de hectáreas serían inundadas y numerosas familias campesinas tendrían que ser reasentadas. Aunque los procesos de compensación económica pueden mitigar parte de los impactos materiales, resulta difícil cuantificar la pérdida del arraigo territorial, de las relaciones comunitarias, de los modos de vida tradicionales y del vínculo histórico que las personas mantienen con la tierra donde han vivido durante generaciones.

Una sociedad democrática no solo debe preguntarse si un proyecto es técnicamente viable, sino también si es socialmente justo y ambientalmente responsable. La modernización de la infraestructura hídrica del Canal de Panamá y el desarrollo progresivo de tecnologías como la desalinización del agua forman parte de una estrategia más diversificada y resiliente para enfrentar los desafíos futuros.

Igualmente importante es abordar la fragmentación institucional que caracteriza actualmente la gestión del agua en Panamá. Las competencias se encuentran dispersas entre múltiples entidades (IDAAN, MINSA, MiAmbiente, ACP, JAAR, Gobiernos Locales), dificultando la planificación integrada y la toma de decisiones coordinadas. En este sentido, resulta pertinente evaluar la creación de una Autoridad Nacional del Agua que permita consolidar una visión estratégica unificada y fortalecer la gobernanza hídrica del país.

Aunque Río Indio pueda ser la opción técnicamente más favorable para la ACP, constituye más un paliativo temporal que una solución definitiva a los problemas estructurales de la gestión hídrica en Panamá.

Otro aspecto relevante, es la Supervisión basada en riesgo, que permitió la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el año 2023.

La ACP administra proyectos estratégicos de mediano y largo plazo contemplados en la Visión 2025–2035, cuya inversión proyectada supera los B/. 8,500 millones. Entre las principales iniciativas destacan el Proyecto Hídrico de Río Indio, el Corredor Energético Interoceánico y el Corredor Logístico Terrestre.

Por lo tanto, considero oportuno evaluar reformas a la Ley Orgánica de la ACP que permitan la adopción de un sistema integral y robusto de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, basado en estándares internacionales y en un enfoque de prevensión de riesgos. Dicho sistema debería incorporar manual de cuplimiento; políticas de conozca a su cliente y beneficiarios finales, aplicables a clientes, contratistas, proveedores y colaboradores de la organización; fortalecer el monitoreo continuo de riesgos; políticas para personas políticamente expuestas (PEP) y consolidar la reputación internacional de Panamá como un centro logístico, financiero y comercial comprometido con las mejores prácticas de gobernanza e integridad institucional.

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El Proyecto de Río Indio ha dejado al descubierto una crisis nacional sobre gobernanza. ¿Estamos dispuestos a construir un modelo de gestión hídrica moderno capaz de responder a los desafíos socioeconómicos, ambientales y éticos del siglo XXI? ¿Estamos dispuestos a priorizar la desalinización del agua, la creación de la Autoridad Nacional del Agua y reformas a la Ley Orgánica de la ACP en materia de prevención de blanqueo de capitales y delitos precedentes según estándares internacionales?.