Saprissa y el panameño Williams, listos para enfrentar al UMECIT

El Deportivo Saprissa de Costa Rica se encuentra listo y llegó a Panamá con un viejo conocido, Newton Williams, para enfrentar a UMECIT este miércoles en el estadio de ULACIT en Penonomé, en lo que será el primer partido de ambos equipos en el Grupo C de la Copa Centroamericana de la Concacaf.



En el Grupo C también se ubican Alianza (Panamá), Mixco (Guatemala) y Olimpia (Honduras).



El “Monstruo Morado”, que es dirigido por Hernán Medford, viene de tener un gran partido ante Pérez Zeledón, al que goleó 5-1 en el torneo doméstico del fútbol costarricense. En este encuentro, el panameño Williams anotó el cuarto tanto saprissista.



“Es el torneo más importante de Centroamérica, lo juegan los mejores equipos de cada país”, declaró Medford a medios ticos.



Por su parte, UMECIT, en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), viene de empatar a cero goles contra Alianza.



Es la primera ocasión en que UMECIT disputará la Copa Centroamericana.