Taekwondista Romero gana bronce para Panamá; surf va por el oro

Panamá pudo conseguir otra medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC), gracias al taekwondo en la modalidad de kyorugui (combate), con Ian Romero.



El taekwondista panameño subió al podio en la categoría de -68 kilogramos.



En su actuación en el torneo regional, Ian Romero venció al mexicano Luis Ontiveros en cuartos de final por 2-0, pero luego, en semifinales, fue superado por el colombiano Jhon Garrido casualmente por 2-0.



Sin embargo, en la disputa por el bronce, el panameño venció a Luis de Jesús, de Puerto Rico, por 2-0.



Esta es la tercera medalla para Panamá en los JCC, luego de que Némesis Candelo ganara el oro y Kristine Jiménez se quedara con el bronce, ambas en judo.



El surf va por el oro

Por su parte, en surf se disputará el oro en la modalidad de Longboard masculino contra el mexicano Jonathan Melendres mañana miércoles 29 de julio.



El santeño Agustín Cedeño terminó liderando su primer heat con 11.83 puntos; para la segunda ronda hizo 13.00 para mantenerse en el primer lugar y, en la tercera ronda, se impuso al mexicano Heriberto Torres 11.50 a 9.94 para avanzar a la gran final por la medalla de oro.