Todos los trámites manuales de la Dirección General de Ingresos (DGI) serán eliminados, afirmó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman.

Esta es una de las decisiones que se han tomado, además de la separación de funcionarios involucrados en el escándalo de los créditos fiscales y la auditoría solicitada a la Contraloría General de la República, para tratar de poner orden en la DGI.

Chapman informó que se han suspendido todos los créditos fiscales sospechosos y se ha iniciado un plan para reforzar todos los procesos y trámites.

"Nos vamos a apalancar en tecnología; vamos a revisar, por ejemplo, el E-Tax, todos los procesos; a apalancarnos en inteligencia artificial", detalló el titular.

Agregó que esta situación difícil por la que atraviesa la DGI da la oportunidad de conversarlo, abiertamente, con los panameños y tomar las medidas que este país no ha tomado por años en materia fiscal.

Según el ministro, hasta el momento se han separado 17 funcionarios que, no necesariamente, representa un número final, sino que las investigaciones continúan.

La auditoría solicitada a la Contraloría es para tener una opinión externa, independiente, que valide la hipótesis que tienen, sobre los hallazgos por este escándalo.'

40

millones de dólares es la cifra inicial que se maneja de este escándalo. 2

casos relacionados con el manejo de E-Tax 2.0 investiga el Ministerio Público.

Al exministro de Economía, Frank De Lima, le llama la atención es como los sistemas internos de la DGI no detectaron que se estaba haciendo esta mala práctica.

Recuerda que en su época en la DGI se centralizó todo lo que era devoluciones de impuestos, créditos y no se permitía borrar impuestos del sistema y esto era manejado por el propio director.

De Lima cree que vale la pena revisar los sistemas de E-Tax, los procedimientos internos para que alguien supervise lo que otro está haciendo.

"Para mí esta es la punta del iceberg; creo que en el tiempo van a salir más casos de funcionarios en conjunto con personas del sector privado que han hecho negocio en borrar impuestos o crear créditos fiscales falsos, como se dio en este caso", comentó.

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Y es que el propio ministro Chapman reconoció que este es un flagelo que viene ocurriendo en el país desde hace muchos años y él lo experimentó cuando estaba en el sector privado.

"Nadie lo había enfrentado. Esta administración es la primera que toma la responsabilidad de atacar el problema", aseguró el titular.

Bancos

Por otra parte, De Lima consideró prematuro que se exoneren a los bancos de toda culpa, ya que es una investigación incipiente y le corresponderá al Ministerio Público determinar responsabilidades.

"No creo que el ministro, en este caso, que es la parte querellante, debería estar opinando quienes son o no responsables", expresó.

En un pronunciamiento sobre el tema, fechado el 23 de julio, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) señaló que lo ocurrido con los créditos fiscales es 'inaudito' y le ha hecho un grave daño a la imagen del país.

El gremio empresarial hizo hincapié que cuando ocurre este tipo de escándalo, lo más peligroso es que se pierde la confianza ciudadana.

"Sin confianza los países no avanzan y lo que es peor se estancan irremediablemente. Nadie desea participar en un entorno donde las reglas no estén claras o donde las instituciones sufren de una debilidad endémica", registra el comunicado.