Ballenas

Me dice un filósofo de calle que en esos créditos envenenados de la DGI ya no solo hay peces gordos, sino ballenas azules y jorobadas. La pregunta es si habrá buenos arponeros para darles caza. ¡Ohhh!

Trabajo

Me comenta un desertor del bando ucraniano que no le quedó otro remedio que marcharse a los dominios de Zelensky porque siendo marino llevaba meses sin embarcarse y las deudas no perdonan. ¡Santo!

Regla

Un intrigoso se pregunta por qué a los esbirros de la 12 de octubre nunca les pasa nada en las esferas judiciales mientras al resto del gremio lo miden con una regla diferente. ¡Ese lobby está potente!

Alquiler

Me cuenta un sapo que parte del edificio del diario de la 12 de octubre está en alquiler. Como nadie ha querido meterse a adquirir el edificio no les ha quedado de otra que rentarlo. ¿Malas vibras?

Código

Un cizañoso destaca que la multa a la Barbie Demoledora está bien puesta porque además de ser alcaldesa, ella es abogada y encima exfuncionaria. ¿Será que se pavió a la clase de ética? ¡Ay madre!

Platillos

Los que andan un paso adelante son los de la Comisión de Desfiles Patrios, que ya se reunieron con los estamentos de seguridad para garantizar que en noviembre todo salga de lujo. ¡Más bien!