Plaza Amador llega con 'hambre' para enfrentar al Diriangén en la Copa Centroamericana

Plaza Amador llega a tierras pinoleras con un solo objetivo: "competir" y conseguir los tres puntos en su debut en la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.

El "Equipo del Pueblo" visita al conjunto de los Caciques de Diriangén este martes (hoy) en el Estadio Nacional de Managua, a las 9:00 p.m. (hora panameña), en el debut de ambos equipos en el Grupo A del torneo regional de clubes.

"Venimos a competir fuerte para poder llevarnos esos puntos para la casa; tenemos un buen grupo, con carácter y experiencia, y podemos sacar el resultado", expresó el técnico del tricampeón panameño, Mario "Cholito" Méndez.

El estratega agregó que el Plaza Amador llega con hambre, con sueños y objetivos a esta nueva versión de la Copa Centroamericana, y recordó que el año pasado el onceno León quedó eliminado en los cuartos de final por "ciertas acciones" de un partido, pero que ahora llegan con la mentalidad de representar bien a la liga (LPF) y a Panamá.

El equipo placino, que llegó el pasado domingo a Managua, Nicaragua, se ha mantenido entrenando en la cancha natural del American Nicaraguan School.

El Plaza Amador viene de empatar 2-2 ante el Árabe Unido de Colón en el arranque del Torneo Apertura 2026 de la LPF.

Por su parte, el conjunto del Diriangén es dirigido por el costarricense Alexander Vargas y, en su último partido de la liga doméstica nicaragüense, se impuso al Walter Ferreti por marcador de 3-1.

Vargas admitió que su equipo tiene que corregir fallas en su juego tras el partido ante el Walter Ferreti, pero al mismo tiempo agregó que cuenta con todos sus jugadores para enfrentar al Plaza Amador.

El entrenador del conjunto nicaragüense sostuvo ante medios pinoleros que el Diriangén se ha reforzado para la presente temporada, incluyendo la Copa Centroamericana.

Es la primera ocasión que el Plaza Amador y el Diriangén se enfrentan en el torneo regional de clubes.