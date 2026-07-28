Acalorado reclamo entre el diputado Vega y el ministro Andrade por un proyecto en Chiriquí

El diputado Jonathan Vega inició su intervención en la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional advirtiendo que él fue electo por votación popular y que el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y su equipo, pues se debían a la comunidad; eso previo a un socarrón saludo de buenos días que anunciaba, como en efecto sucedió, cruces y reclamos.

El punto álgido de la discusión era el costo estimado que el Mop presentó para la construcción de un puente peatonal en Chiriquí por algo más de 2 millones de dólares.

Vega, con 15 años en la construcción según sus propias palabras, alardeó de que él podía hacer esa obra por menos de la mitad del costo estimado por el Mop; entonces vino el vuelto socarrón de Andrade.

"Entonces te lo damos a ti", disparó Andrade, y esta respuesta no fue del agrado de Vega quien la consideró como una "falta de respeto" del ministro.

Entre las voces se escuchó un reproche que aseguraba que Vega, "desde un principio estaba provocando al ministro" y entonces a la discusión se sumó el secretario y hasta el presidente de la comisión llamando a la calma y al debate central, el traslado de partida.

Previamente, Vega preguntó por qué el costo tan elevado de un puente peatonal que, según dijo, no tiene "estudio ni diseño".

"Hay experiencias establecidas en el país en diferentes proyectos donde se ha realizado este tipo de puente y ese es el valor aproximado; sin embargo, se hará una licitación pública al precio más bajo", señaló el ministro.

Andrade también aseguró que el circuito del diputado Vega es el que más fondo ha recibido y con una próxima licitación llegaría a unos $80 millones y que otros circuitos también requieren inversiones.

Seguidamente, el ingeniero Edwin Lewis, director nacional de Estudios y Diseños del Mop, explicó que esa unidad hace un estudio de factibilidad de cada proyecto, así como el levantamiento de campo, mediciones, entre otros, que permiten estimar los volúmenes de concreto, acero, reubicación de servicios, construcción de aceras, etc.

"Todo está basado en cantidades que luego, con los precios unitarios de la base de datos de la Contraloría, permiten estimar el precio. El precio de 2 millones está definido a partir de esas cantidades con ese diseño desarrollado por profesionales, los cuales se llevarán a un proceso de licitación en el cual las empresas participan y se escogerán las propuestas más convenientes para el Estado", precisó Lewis.

Según el funcionario, basado en ese sistema, en los dos años de administración "el 98 % de los proyectos se han podido contratar con precios menores a los precios máximos establecidos en la Contraloría".