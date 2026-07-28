Panamá define a Harold Araúz como abridor para el debut ante México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El lanzador derecho Harold Araúz abrirá por Panamá el partido frente a México, correspondiente al debut de la novena istmeña en el torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se disputará hasta el próximo 8 de agosto en la capital dominicana.



El coach de lanzadores de Panamá, Crispín Poveda, confirmó este martes, previo al viaje hacia suelo dominicano, que Araúz será el abridor para el encuentro del 31 de julio y destacó la experiencia internacional del derecho, quien ha representado al país en competiciones de primer nivel, incluido el Clásico Mundial de Béisbol.



Poveda también adelantó que el derecho Darío Agrazal, uno de los dos peloteros de la selección panameña con experiencia en las Grandes Ligas, será el encargado de abrir el segundo compromiso, programado para el 1 de agosto frente a Nicaragua.



Para el tercer encuentro, previsto para el 2 de agosto ante Colombia, el cuerpo técnico aún no ha definido al abridor, aunque Poveda señaló como principales opciones a los derechos Gilberto Chú y Enrique Saldaña.



En la historia del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un torneo dominado por Cuba con 15 títulos, Panamá ha conquistado tres medallas de plata (1935, 1938 y 2002) y cuatro de bronce (1930, 1959, 1966 y 1982), por lo que intentará regresar al podio, del que está ausente desde hace más de dos décadas, con una selección que combina experiencia y juventud.