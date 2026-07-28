UMECIT recibe al Saprissa en su estreno en la Copa Centroamericana de la Concacaf

El UMECIT panameño debutará este miércoles en la Copa Centroamericana de la Concacaf frente al Saprissa costarricense en un duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo C, con el reto de hacerse fuerte como local en el estadio de ULACIT de Penonomé, en Coclé, a las (7:00 p.m. ) ante uno de los clubes más laureados de la región.

El conjunto dirigido por el venezolano Julio Infante afronta su estreno internacional después de firmar un destacado torneo Clausura 2026 en el que alcanzó por primera vez las semifinales de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los umecistas comenzaron además el torneo Apertura 2026 con un empate sin goles ante el Alianza, vigente subcampeón del fútbol panameño, confirmando la solidez defensiva que les permitió competir de igual a igual frente a uno de los principales aspirantes al título.

Enfrente estará el Saprissa, que inicia una nueva campaña internacional con la intención de confirmar desde el arranque su candidatura al título de la competición.

El conjunto costarricense, conocido como el Monstruo Morado, viajó a Panamá con la mayoría de sus principales figuras, entre ellas el panameño Newton Williams, quien llega motivado tras marcar en la goleada por 5-1 sobre Pérez Zeledón en la más reciente jornada del campeonato costarricense.

La convocatoria del técnico Hernán Medford también incluye al argentino Mariano Torres y a los jóvenes Mathias Elizondo y Fabricio Urbina.

La única ausencia confirmada para este compromiso será la del defensor panameño Fidel Escobar, quien no realizó el viaje con el resto de la delegación.

Antes del encuentro, Medford destacó la relevancia del certamen al asegurar que la Copa Centroamericana "es el torneo más importante de Centroamérica", al considerar que reúne a los mejores clubes de la región.

La Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 concede plazas para la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Probables alineaciones:

Umecit F.C.: Hiberto Peralta; Javier Murillo, Erick Rodríguez, Ronaldo Ford, Emanuel Chanis; Alberto Saldaña, Ober Almanza, Alcides Díaz, Andrés Palmezano; Nicholas Anderson y Dwan Oliveira.

Entrenador: Julio Infante.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Saprissa: Abraham Madriz; Kendall Waston, Pablo Arboine, Samir Taylor, Joseph Mora, Mathías Elizondo; Jefferson Brenes, Gerson Torres, Andrey Soto; Luis Paradela y Orlando Sinclair.

Entrenador: Hernán Medford.

Árbitro: Por definir.

Estadio: Universidad Latina, Penonomé, provincia panameña de Coclé.