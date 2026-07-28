Navidad en noviembre: Procuraduría de la Administración aprueba bono de $500

La Procuraduría de la Administración estableció el pago de una gratificación anual de $500 netos para sus servidores públicos, tomando como antecedente directo el Acuerdo No. 399 de 20 de julio de 2023 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el cual autorizó un beneficio similar para los servidores del Órgano Judicial.

El beneficio, formalizado mediante la Resolución No. PA/DS 049-2025 del 29 de septiembre de 2025 y publicado en la Gaceta Oficial este martes, se hará efectivo a partir de noviembre de 2025 y se desembolsará de forma anual durante ese mismo mes.

Impacto en la plantilla y costo presupuestario

Según datos de la Contraloría General de la República, hasta mayo de 2026 la institución contaba con 301 funcionarios, cuya planilla representa un gasto acumulado de $562 mil dólares mensuales en salarios.

Con la aplicación de esta medida, la entidad proyecta un desembolso adicional aproximado de $150,500 dólares cada noviembre para hacer frente al pago de este incentivo anual.

¿Quiénes cobran la gratificación anual?

Para recibir el pago de B/. 500.00, los colaboradores deben cumplir con el requisito de haber ingresado a la institución a más tardar el 30 de septiembre del año correspondiente.

Tienen derecho a cobrar: Personal nombrado bajo la condición de permanente, eventual e interino.

Así como los servidores amparados por licencia de gravidez (maternidad) o riesgo profesional y el personal con licencia por representación de la institución o del Estado fuera del país.

Exclusiones y condiciones del pago

La resolución especifica que la Procuraduría de la Administración asumirá las deducciones legales y fiscales correspondientes para garantizar que el pago sea de $500.00 netos.

Por otro lado, quedan excluidos aquellos funcionarios que no se encuentren en servicio activo a la fecha del desembolso por motivo de licencia sin sueldo, renuncia, destitución, nombramiento dejado sin efecto o separación del cargo por orden de autoridad competente.

El desembolso queda sujeto a la aprobación y disponibilidad de fondos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la posibilidad de modificar la cuantía en el futuro según las evaluaciones presupuestarias de la entidad.