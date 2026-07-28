¡Oro y plata para Panamá! Ashley Castillo brilla en ajedrez y Emily Santos en natación

Panamá sumó dos medallas más en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al ganar un metal de oro y otro de plata en ajedrez y natación, respectivamente.

La joven Ashley Castillo subió a lo más alto del podio para colgarse en el oro, al ganar con un puntaje de 12-0 en ajedrez, modalidad Blitz - Tablero 1.

Fue el segundo metal que obtuvo Ashley Castillo en el torneo regional; cabe recordar que el pasado lunes había ganado plata en la modalidad Rápido - Tablero 1, con un puntaje de 11.5.

Emily Santos se lleva la plata en natación

Por su parte, la natación también dio frutos con Emily Santos, quien obtuvo la medalla de plata en los 100 metros pecho.

Santos detuvo el cronómetro en 1:09.35 minutos para darle a Panamá su sexta medalla en estos juegos.

Hasta el momento, la delegación panameña acumula seis preseas: