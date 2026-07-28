Eludió el "corredor de la muerte", pero el tirador de Georgia pasará el resto de su vida en prisión

El juez del Tribunal Superior del condado de Barrow (Georgia), Nicholas Primm, condenó este martes 28 de julio de 2026 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional al joven Colt Gray, responsable del tiroteo masivo que cobró la vida de cuatro personas en la escuela secundaria Apalachee High School.

La sentencia dictada representa la pena máxima permitida por la legislación del estado de Georgia para un menor de edad al momento de la comisión del delito, descartando de manera definitiva la pena de muerte por haber tenido 14 años al momento del ataque y negando cualquier opción a beneficios penitenciarios futuros.

Gray, quien actualmente tiene 16 años, se había declarado culpable el pasado viernes de los 55 cargos imputados, incluidos cuatro cargos por homicidio intencionado, evitando con ello ir a un juicio con jurado.

Planificación del ataque y fascinación con otras masacres

Durante la audiencia de sentencia de tres días, la Fiscalía del Distrito, liderada por Brad Smith, presentó pruebas contundentes que demostraron que la masacre ocurrida el 4 de septiembre de 2024 en la ciudad de Winder fue fríamente planificada durante meses.

Entre los elementos presentados figuraron mapas de la escuela, notas en la plataforma Discord y cuadernos con cálculos de víctimas estimadas. Asimismo, la acusación reveló llamadas telefónicas grabadas desde el centro de menores donde el condenado se jactaba ante su madre de haber superado en notoriedad pública a Thomas Crooks, el atacante del expresidente Donald Trump.

Responsabilidad penal de los padres e impacto legal

La defensa del menor, ejercida por el abogado Charlton Allen, tildó la condena de "extrema" señalando los problemas de salud mental no tratados y el entorno de abandono del joven. No obstante, las evaluaciones de peritos forenses concluyeron que, si bien presentaba cuadros de ansiedad y paranoia, Gray era plenamente consciente de la ilicitud de sus actos.

El caso de la familia Gray marca el tercer antecedente penal en Estados Unidos donde se procesa y condena penalmente al padre de un menor por un tiroteo escolar. El padre del tirador, Colin Gray, fue hallado culpable de 27 cargos tras haberle facilitado el arma de fuego a su hijo a pesar de las previas advertencias de las autoridades y centros de salud mental sobre la inestabilidad del adolescente.