ENA y la ATTT aprietan el cerco a conductores morosos en los corredores

La deuda acumulada por conductores morosos que utilizan los corredores superó la barrera de los 15 millones de dólares, una cifra crítica que llevó a la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), mediante ENA SUR, S.A., y a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) a reforzar los operativos de control e inspección en los accesos y casetas de cobro.

Durante los operativos sorpresa ejecutados este martes, la administración de ENA reveló que cerca de 10 mil automovilistas transitan cada mes sin el sticker del sistema Panapass o con saldo insuficiente, provocando demoras en el flujo vehicular y afectaciones operativas en los peajes.

Las verificaciones conjuntas entre ENA y la ATTT tienen como objetivo sancionar a los infractores de las normas de tránsito e incentivar la regularización de las cuentas morosas para garantizar el presupuesto destinado a la conservación de las autopistas.

Advertencias de las autoridades y cultura de cumplimiento

El gerente de operaciones de ENA Panamá, Lenin Sucre, enfatizó que la recaudación de los peajes es el sostén financiero para garantizar la seguridad en las vías, la asistencia vial inmediata y las actualizaciones tecnológicas de la infraestructura.

"La advertencia es clara: quienes utilizan estas vías deben mantener sus cuentas al día y contar con saldo suficiente para evitar problemas durante su recorrido (...) Los operativos no solo buscan detectar a quienes incumplen, sino orientarlos sobre el estado de sus cuentas", señaló Sucre

Las autoridades recordaron a los usuarios que circular por los corredores sin saldo constituye una infracción reglamentada por la ATTT, por lo que instan a mantener el saldo recargado mediante los canales digitales antes de ingresar a los tramos carreteros.