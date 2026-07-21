Ojo si vas a comprar un carro usado: ENA aclara a quién le toca pagar las deudas del Panapass

Si estás pensando en comprar un carro usado en Panamá, hay un detalle en la letra chica que podría costarte cientos de dólares antes de poder usar los corredores Norte, Sur u Este: las deudas pendientes del Panapass.

En el mercado de autos usados surge una duda recurrente entre compradores y vendedores: Si el dueño anterior usó los corredores sin saldo o sin estar afiliado, ¿quién debe pagar esa deuda acumulada?

La respuesta de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) es categórica y separa la responsabilidad moral de la realidad operativa.

Lo que dice la norma vs. la realidad de ENA

Según explicó Eric Zambrano, gerente de cobros de ENA, el principio básico es que la deuda la generó el vendedor y le corresponde a él pagarla. Sin embargo, en la práctica, el sistema de ENA vincula los saldos pendientes directamente al número de placa del vehículo, no al historial de la persona.

"Si usted compró el carro y no verificó que tenía esa deuda, lamentablemente usted va a tener que pagar si quiere regularizar y mantener su Panapass. Si no, tendrá que buscar al que le vendió el carro para que le devuelva ese dinero", advirtió el funcionario en Nex Noticias.

Se han detectado casos de compradores que se enteran de saldos pendientes de hasta $500 cuando van a afiliar el carro recién adquirido. En ese punto, ENA no asume la búsqueda del antiguo dueño; el cobro queda congelado sobre la placa hasta que se salde la cuenta.

Un problema que suma millones en morosidad

El conflicto con los traspasos de vehículos forma parte de una bolsa de morosidad que asciende a unos $15 millones de dólares en los corredores.

De ese monto global, la cifra se divide en dos perfiles de conductores, $8.3 millones corresponden a usuarios registrados en Panapass que cayeron en morosidad y $7.7 millones pertenecen a conductores que nunca se han afiliado al sistema y transitan de forma irregular.

Para frenar esta evasión, ENA en conjunto con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) mantiene operativos. Zambrano explicó que transitar sin saldo o sin Panapass genera una multa de $10 por cada caseta cruzada administrada por la ATTT, sumada al costo del peaje. Además, el Tránsito bloquea el pago de multas hasta que el usuario cancele la deuda con ENA.

La guía de verificación antes de firmar la compra

Para evitar sorpresas o discusiones posteriores con el vendedor, ENA recomienda realizar una verificación previa antes de firmar los papeles del traspaso.

El primer paso es consultar la placa en línea: Ingresa a ena.com.pa e introduce el número de matrícula para verificar si registra saldos pendientes.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

También puede llamar a la línea de atención: Consulta directamente el estado de la placa llamando al 192.

Pero también hay que negocia antes de pagar: Si la matrícula refleja saldo negativo, descuenta ese monto del precio final del vehículo o exige al vendedor que entregue el paz y salvo de ENA antes de cerrar la venta.

¿Quiénes son los mayores deudores?

A nivel global, la mayor concentración de morosidad no proviene del usuario ocasional, sino de las flotas comerciales y de transporte. ENA detalló que entre los saldos en rojo más abultados destacan las empresas de logística, compañías con operaciones frecuentes en la ruta hacia Colón y conductores que prestan servicios a través de plataformas digitales de transporte. Por áreas, el Corredor Norte registra una morosidad ligeramente superior a la del Corredor Sur, mientras que el Corredor Este presenta los montos de incumplimiento más bajos.