Plaza Amador y Árabe Unido pondrán a roda el balón el estadio Armando Dely

Mario Méndez técnico de Plaza Amador, dio sus impresiones de su primer partido ante Árabe Unifo y de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Vía: @Jaime_ChavezR pic.twitter.com/iGgUhxmf6n— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) July 22, 2026

Plaza Amador, el actual tricampeón, quiere mantenerse en la cúspide de la máxima categoría del fútbol panameño, mientras que el Árabe Unido de Colón busca reverdecer laureles.

El llamado “Equipo del Pueblo” y el “Expreso Azul” serán los responsables de poner a rodar el balón este viernes a las 8:30 p.m. en el renovado estadio Armando Dely Valdés, en el partido inaugural del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Mario “Cholito” Méndez habló claro: espera iniciar de buena forma este viernes de visita ante los colonenses para tener la tranquilidad y viajar a Nicaragua para afrontar su compromiso internacional ante Diriangén el martes 28 de julio en la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026.

“Queremos irnos felices, contentos para Nicaragua”, expresó “Cholito” Méndez.

Plaza Amador tendrá que navegar en dos aguas: el torneo doméstico de la LPF y el evento internacional, donde “Cholito” Méndez reiteró que “aspira a sacarse la espinita” de la Copa Centroamericana pasada.

Por eso, Plaza Amador se reforzó con jugadores como Jorlian Sánchez, Kevin Walder, Everardo Rose, Anel Rice y Ángel Valencia, entre otros.

En la Copa Centroamericana, el equipo “león” quedó integrado en el Grupo A, junto a Diriangén (Nicaragua), Luis Ángel Firpo (El Salvador), Xelajú (Guatemala) y Alajuelense (Costa Rica).

Árabe Unido quiere regresar en los primeros planos.

Por su parte, Juan Sergio Guzmán sostuvo que llega con un grupo joven, pero con la “inspiración” de abrir el torneo ante el tricampeón y regresar a su casa, el Armando Dely.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Para este torneo, Árabe Unido tiene jóvenes, pero también veteranos, y cuenta con el regreso de Armando Cooper.

El mensaje de Sergio Guzmán a su afición es que en el Árabe Unido “van a encontrar un equipo aguerrido, fuerte y con deseos de ganar”.