ProSpec Series: nace la primera categoría monomarca de Panamá  

Autódromo Panamá hizo el lanzamiento oficial de ProSpec Series, la primera categoría monomarca del país, que debutará en agosto bajo un concepto reconocido internacionalmente: igualdad mecánica, máxima competitividad y protagonismo absoluto del talento del piloto.

Se trata de un hito para el automovilismo panameño: es la primera vez que una marca establece en el país una categoría monomarca propia, con un vehículo único, y un reglamento diseñado apra la categoría, que garantiza la igualdad de condiciones para todos los competidores.

Con ProSpec Series, Panamá se suma a una tendencia ya consolidada en otros mercados: en Centroamérica, Costa Rica y Guatemala cuentan desde hace años con la Yaris Cup, escuela de pilotos para categorías mayores como el Costa Rica Touring Car Championship; en Europa, marcas como Toyota, Suzuki y Dacia sostienen sus propias copas de un solo modelo. Panamá se integra ahora a ese grupo de países, con la primera categoría de este tipo diseñada, ensamblada y sostenida técnicamente dentro del país.

Igualdad mecánica, máxima competencia

Todos los participantes competirán a bordo de vehículos Changan Alsvin, preparados bajo exactamente las mismas especificaciones técnicas. Esto elimina cualquier ventaja mecánica y garantiza que cada resultado en pista sea consecuencia directa de la habilidad, la estrategia y la consistencia del piloto. En esta categoría, la diferencia no la hace el presupuesto ni el desarrollo técnico del automóvil: la diferencia la hace quien está detrás del volante.

El formato garantiza competencias cerradas, adelantamientos constantes y una experiencia emocionante tanto para pilotos como para aficionados. La elección del Changan Alsvin como vehículo oficial responde a una combinación de confiabilidad, equilibrio dinámico y costos de operación controlados, clave para sostener el crecimiento de la categoría en el tiempo.

Una plataforma para el talento nacional

ProSpec Series busca convertirse en una plataforma real para el desarrollo del talento panameño, con igualdad de condiciones tanto para pilotos novatos como experimentados. El campeonato formará parte del calendario oficial del Autódromo Panamá, fortaleciendo el crecimiento estructurado del automovilismo en el país.

La categoría está abierta a mayores de 18 años y contempla opciones de financiamiento para facilitar el acceso de nuevos pilotos.

Lo que significa para el deporte y para el país

Para el automovilismo panameño, ProSpec Series representa un salto estructural: la primera vez que el país cuenta con una categoría monomarca propia, construida a la medida de su realidad competitiva. No es una franquicia importada ni la réplica de un modelo extranjero: es un formato pensado desde Panamá, con reglas claras y una filosofía que iguala el terreno de juego para que gane quien mejor compite, no quien más invierte.

Es la consolidación de tres años de trabajo que hoy se convierten en un producto tangible, con nombre propio y sello panameño, en un deporte donde tradicionalmente el país ha sido espectador de innovaciones nacidas afuera. Con ProSpec Series, Panamá pasa de no tener una plataforma propia a tener una de la que puede presumir dentro y fuera de sus fronteras.

