Fechas clave del plan "Panamá Pa' Ti": Así se proyecta generar 80 mil empleos

El ministro y secretario de Metas, José Ramón Icaza, reveló el cronograma del plan “Panamá Pa’ Ti” con una línea de tiempo priorizada para generar 80 mil empleos. La estrategia se inicia en agosto próximo con la presentación de iniciativas legislativas para facilitar a las familias panameñas el acceso al crédito y, por consiguiente, reactivar el sector de la construcción, así como la ley de incentivo turístico para acelerar y dinamizar la inversión en este sector.

En conferencia de prensa realizada tras la sesión del Consejo de Gabinete, Icaza destacó que la agilización de este proyecto se da a partir del anuncio que hizo el presidente de la República, José Raúl Mulino, el 1 de julio durante la presentación del Informe a la Nación ante la Asamblea Nacional de Diputados, donde expuso los cuatro pilares del programa: Empleo, Salud, Agua y Canasta Básica.

En el eje Empleo, esta primera iniciativa busca reactivar los proyectos de construcción de casas de interés preferencial a nivel nacional y poner en curso el programa Talent Up. Para septiembre, hizo referencia al inicio de la construcción de 314 instalaciones de las Casas de Paz, y el inicio de la primera generación del CEAGRO.

Para el mes de noviembre, se prevé la licitación de la expansión de la Zona Libre de Colón y el impulso de Mi Primer Empleo Agro. Igualmente, el desarrollo de grandes obras como el Cuarto Puente, la Línea 3 del Metro, la rehabilitación de la carretera Panamericana Oeste y Este y el intercambiador de Campana.

En el eje Salud, Icaza adelantó que en agosto se lanzará el programa piloto de telemedicina; en septiembre, la implementación de la Receta Electrónica; la entrega del Centro Oncológico de Bugaba y del Hospital Anita Moreno, para los meses de noviembre y diciembre, así como la expansión del acceso a medicamentos de bajo costo.

En el tema Canasta Básica, el ministro destacó que en septiembre será la apertura de la Tienda del Pueblo en Changuinola y de otras 4 en Veraguas, una en las provincias de Chiriquí, Colón, Herrera; 2 en Panamá y una en Panamá Oeste. Se espera establecer la mesa con una comisión tripartita para lograr productos a precios accesibles a través de un acuerdo con productores y supermercados, lo cual no constituye regulación de precios.

En el sector Agua, en agosto se intensifica en programa Panamá Sin Fugas; en octubre se entregará la Desalinizadora y el Acueducto de Isla Colón, mientras que a través del Plan Azuero se espera lograr, para finales del año, la meta de apertura de 122 pozos e ir avanzando en el restablecimiento de la producción de agua de las plantas potabilizadoras. A nivel nacional, se dará seguimiento al programa de rehabilitación de plantas potabilizadoras en ocho provincias.