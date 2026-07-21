José 'Chema' Caballero a Santana: ‘Si te frustra, estoy ganando'

El panameño José “Chema” Caballero tuvo una batalla de palabras contra el lanzador de los Piratas de Pittsburgh por la manipulación del cronómetro, pero el santeño justificó el tiempo utilizado en la caja de bateo.

Dennis Santana se quejó de que “Chema” Caballero manipula el tiempo y la regla de los ocho segundos.

El panameño justificó su actuación y agregó: “La liga implementó que los bateadores deben estar listos antes de que resten ocho segundos en el reloj de pitcheo; no debería enfadarse conmigo, sino con otra persona”, sostuvo Caballero en sus declaraciones.

El incidente entre Caballero y Santana se dio en el octavo episodio, donde el panameño conectó un rodado para una doble matanza, el lunes por la noche en el Yankee Stadium, donde la novena de Nueva York ganó a los Piratas 8-5.

En sus declaraciones a MLB.com, Caballero le dijo a Santana: “Para mí, es una batalla en la caja de bateo. Estoy tratando de ganar esa batalla. Si no estás concentrado al 100%, creo que estoy ganando. Si te frustras, estoy ganando”, expresó el panameño.

Santana admitió que su discusión con Caballero fue por el ritmo de juego.

“La gente espera demasiado en el plato y eso me frustró un poco. En el béisbol hay que actuar rápido. No es nada contra él. Es simplemente el juego. Me dejé llevar por el momento”, admitió el dominicano.

En ese partido, Caballero pegó de 4-2, incluyendo un doble y dos carreras impulsadas.

Mientras que Aaron Boone, director de los Yanquis, agregó que son “situaciones” de Caballero que pueden agarrar prevenidos a los lanzadores.

“Es parte de su proceso de preparación mental para batear. Y, francamente, creo que más jugadores deberían hacerlo”, sostuvo Boone a medios estadounidenses.