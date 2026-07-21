Gabinete aprueba modificaciones a tres proyectos viales del MOP en Chiriquí

El Consejo de Gabinete autorizó tres resoluciones a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que modifican los términos contractuales de tres proyectos viales clave en la provincia de Chiriquí. Las decisiones oficiales, adoptadas tras evaluaciones técnicas y financieras, responden a un ahorro neto en el costo de una obra, la reestructuración del cronograma de ejecución en un punto crítico y el incremento de partidas para extender el trazado de una vía principal.

A través de la Resolución 74-26, el Ejecutivo modificó la Resolución de Gabinete N° 116 de noviembre de 2025 para el proyecto “Solución Integral de Puntos Críticos en Palmira y Los Naranjos, Boquete”, adjudicado a la empresa constructora NFL, S.A.

Tras una revisión técnica y económica, se logró una disminución de B/.657,158.24 sobre el valor inicial de la obra, el cual estaba fijado en B/.6,051,423.68. La reducción financiera permitirá optimizar el gasto público sin alterar el periodo contractual ni la calidad técnica de las mejoras programadas.

Ampliación de plazo para el punto crítico El Limón - Guarumal

Mediante la Resolución 73-26, se avaló el reajuste al tiempo de entrega del proyecto “Estudio, Diseño y Desarrollo de Planos de Solución de Punto Crítico – El Limón Guarumal” , a cargo del Consorcio Gatún por un valor de B/.6,000,000.00.

Se da un plazo inicial: 120 días calendario de ejecución más 60 días para liquidación. El Nuevo periodo ajustado: 528 días calendario contados a partir del 18 de septiembre de 2025 para la fase física, manteniendo los 60 días adicionales para el cierre administrativo.

Se justifica la readecuación responde a una reprogramación financiera y de desarrollo físico para garantizar la correcta culminación de los trabajos.

Adenda para extender la carretera hacia la Escuela de Portón

Por último, la Resolución 67-26 autorizó la suscripción de la Adenda N° 1 al contrato N° DIAC-1-95-2025 con la empresa TRANSEQ, S.A. para la obra de “Rehabilitación de la vía hacia Portón - Escuela de Celmira – Alto Chiriquí - San Isidro hacia San Pedro”.

La adenda contempla un incremento presupuestario de B/.253,873.24, derivado de una reevaluación de la Dirección Nacional de Inspección del Mop. Los fondos adicionales cubrirán actividades extras no previstas originadas por la extensión del alineamiento principal hasta la entrada de la Escuela de Portón.