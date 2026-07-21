José 'Chema' Caballero protagoniza tenso cruce con Dennis Santana, pero lidera triunfo de los Yanquis

El campocorto panameño José Caballero fue protagonista de uno de los momentos más tensos de la jornada en las Grandes Ligas al sostener un fuerte intercambio de palabras con el lanzador dominicano Dennis Santana durante el partido entre los Yanquis de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh.

Todo comenzó porque Caballero tardó demasiado en la caja de bateo con el conteo de 8 segundos.

El incidente se produjo luego de que Caballero conectara un roletazo que terminó en una doble matanza en la octava entrada.

Tras la jugada, ambos peloteros intercambiaron palabras en el terreno, situación que elevó la tensión y obligó a la intervención de jugadores y miembros de ambas bancas para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Pese al altercado, el panameño respondió con su bate y fue una de las figuras ofensivas de los Yanquis, al terminar la jornada de 4-2, con un doble y dos carreras impulsadas, contribuyendo de manera decisiva a la victoria de Nueva York por 8 carreras a 5 sobre Pittsburgh.

Caballero continúa consolidándose como una pieza importante para los Yanquis. En la presente temporada batea para promedio de .247, con 10 cuadrangulares, 37 carreras impulsadas, 36 carreras anotadas y 23 bases robadas.

Por su parte, Dennis Santana vuelve a quedar envuelto en una controversia dentro del diamante. El lanzador dominicano ya había protagonizado un episodio similar la temporada pasada, cuando fue suspendido por cuatro partidos y multado por las Grandes Ligas tras mostrar una conducta agresiva hacia un aficionado cerca del bullpen del Comerica Park, en Detroit.

El intercambio entre Santana y Caballero no pasó de una discusión verbal, gracias a la rápida intervención de ambos equipos, por lo que el partido continuó sin mayores consecuencias disciplinarias en el terreno.