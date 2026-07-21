ASEP ordena plan obligatorio a distribuidoras eléctricas para mejorar en el servicio a los usuarios

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) instruyó a EDEMET, EDECHI y ENSA a ejecutar un plan de acción obligatorio. Con esta medida se busca corregir deficiencias en el servicio eléctrico y responder al aumento de reclamos ciudadanos.

En este sentido, la administradora general Zelmar Rodríguez Crespo sostuvo reuniones con directivos de Naturgy y ENSA. Allí exigió la adopción inmediata de medidas correctivas y compromisos verificables.

Además, Rodríguez Crespo subrayó que la ASEP mantiene seguimiento constante a los casos reportados por la población. Por ello, demandó soluciones rápidas frente a las inconsistencias que afectan a los usuarios.

De igual manera, el plan contempla atender reclamaciones por altos consumos de energía y reemplazo de medidores sin aviso previo. También busca reducir los tiempos de espera en agencias y mejorar la gestión de daños en equipos eléctricos.

Asimismo, se establecieron acciones para disminuir las fluctuaciones de voltaje y agilizar la reparación de luminarias públicas. Igualmente, se pretende corregir ciclos de lectura de medidores que exceden lo estipulado por la normativa vigente.

Por otro lado, la ASEP advirtió que el cumplimiento de estas medidas será objeto de fiscalización permanente. El propósito es garantizar mejoras sostenibles en la calidad del suministro y en la atención al cliente.

En consecuencia, el regulador reafirma su compromiso de velar por los derechos de los usuarios. La supervisión continuará hasta constatar resultados concretos y permanentes en el servicio eléctrico.

La ASEP reiteró que las distribuidoras deberán cumplir con cada compromiso asumido.