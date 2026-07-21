Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian el nacimiento de Myla

Marc Anthony y Nadia Ferreira agrandaron su familia. El cantante puertorriqueño y la modelo paraguaya anunciaron el nacimiento de Myla, su segunda hija en común, mediante una publicación conjunta en Instagram que rápidamente se llenó de mensajes de felicitación de seguidores y figuras del espectáculo.

"Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes", escribieron los padres junto a dos fotografías familiares. En una de ellas aparece su hijo mayor, Marco, observando con ternura a su hermana recién nacida, mientras que la otra muestra las manos de los cuatro integrantes de la familia.

La llegada de Myla se produce pocos meses después de que la pareja anunciara el embarazo durante la celebración de su tercer aniversario de bodas. En marzo también revelaron que esperaban una niña, noticia que compartieron con sus seguidores a través de las redes sociales.

Con el nacimiento de la pequeña, Marc Anthony suma ocho hijos. Además de Marco y Myla, el intérprete es padre de Arianna y Chase, Cristian y Ryan, y de los mellizos Emme y Maximilian, fruto de sus relaciones anteriores. Para Nadia Ferreira, Myla es su segundo hijo junto al artista.

La publicación no tardó en recibir miles de reacciones y comentarios de felicitación por parte de artistas, amigos y seguidores, quienes celebraron la llegada de la nueva integrante de la familia. La pareja, que contrajo matrimonio en enero de 2023, suele compartir con discreción algunos momentos importantes de su vida familiar, y esta vez decidió hacerlo con un mensaje cargado de emoción.

El nacimiento de Myla marca un nuevo capítulo para Marc Anthony y Nadia Ferreira, quienes continúan consolidando su vida familiar mientras mantienen activas sus respectivas carreras en la música y el mundo de la moda.