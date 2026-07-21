Karol Wilson vuelve a quedar en riesgo de eliminación

La panameña Karol Wilson volverá a luchar por su permanencia en Operación Triunfo USA. La cantante quedó nuevamente nominada en la más reciente gala del concurso, por lo que enfrentará una nueva semana decisiva para continuar en la competencia.

La nominación llega apenas días después de haber superado una eliminación anterior, un resultado que le permitió seguir en la Academia gracias al respaldo recibido durante la gala y al apoyo de sus seguidores.

Con este nuevo escenario, Wilson deberá preparar una nueva presentación para convencer tanto al jurado como al público de que merece mantenerse en el programa, donde los participantes son evaluados por su desempeño vocal, artístico e interpretativo.

Tras conocerse la decisión, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para la artista panameña. Sus seguidores iniciaron una nueva campaña para respaldarla durante el proceso de votación y animaron a otros fanáticos a sumarse para evitar su salida del concurso.

Desde el inicio de la competencia, Wilson se ha convertido en una de las representantes más seguidas dentro del formato, lo que ha despertado el interés del público nacional por cada una de sus actuaciones y avances en la Academia.

La cantante continúa recibiendo formación en técnica vocal, expresión corporal e interpretación junto al resto de los concursantes, mientras se prepara para afrontar una nueva gala que definirá si logra asegurar un lugar en la siguiente etapa del programa.

Por ahora, el futuro de Wilson en Operación Triunfo USA dependerá del resultado de la próxima eliminación, en la que buscará mantenerse en carrera y seguir representando a Panamá en el concurso musical.