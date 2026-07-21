Martinelli recuerda, en el cumpleaños 40 del Super 99, que siempre está dispuesto a pelear un 'round' más

El expresidente Ricardo Martinelli repasó este martes el largo y complicado camino que atravesó el Super 99 hasta convertirse en la cadena de supermercados más importante del país.

Para Martinelli la ruta recorrida es un recordatorio de que siempre hay que pelear los rounds que sean necesarios para alcanzar el éxito.

De acuerdo con Martinelli, todo nació hace cuatro décadas cuando pudo adquirir el supermercado gracias a un préstamo del City Bank. No obstante, tres años después tuvo que hacerle frente a los saqueos derivados de la invasión.

"Volvimos a resurgir, yo siempre peleo un round más, jamás me doy por vencido", expuso el exmandatario panameño.

Luego de aquellos complicados episodios, el negocio prosperó, creció y se expandió por todo el país, sin embargo, los embates políticos que ha tenido que enfrentar también alcanzaron al popular comercio.

Martinelli subrayó que en 2014, al salir del palacio de Las Garzas, el negocio fue "brutalmente perseguido por Juan Carlos Varela". En el siguiente quinquenio, la situación no varió y bajo la égida de Publio De Gracia se intentó llevar al super a la quiebra.

"Ahora con mucho orgullo debo decir que tenemos más de 6 mil empleados, somos la empresa privada más grande de Panamá. Estamos pensando expandirnos no solo a otros destinos en Panamá sino fuera", añadió.

En esta línea precisó que el Super 99 va para adelante, al igual que Panamá, porque es una fiel muestra de que se pueden hacer las cosas bien cuando se trabaja de sol a sol y se encaran los rounds necesarios.