Panamá
El Gobierno aprueba crédito adicional por $9.4 millones para Descentralización y MiCultura
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El Gobierno aprobó un crédito adicional de $9.4 millones para la AND y MiCultura. Los fondos pagarán deudas a municipios y apoyarán programas sociales.
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El Consejo de Gabinete autorizó este martes 21 de julio de 2026 dos resoluciones para incorporar un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado por un monto combinado de B/.9.4 millones. Las asignaciones financieras, correspondientes a la vigencia fiscal de 2026, serán dirigidas a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y al Ministerio de Cultura (MiCultura) para atender compromisos pendientes y fortalecer programas de impacto comunitario.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quedó facultado para remitir la documentación técnica ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su correspondiente aprobación y posterior codificación de ingresos y gastos.
Pago de vigencias expiradas a municipios golpeados
Mediante la Resolución 77-26, el Gabinete aprobó una asignación de B/.4,249,161.00 a favor de la Autoridad Nacional de Descentralización. Estos recursos permitirán saldar transferencias financieras pendientes de las vigencias fiscales 2022 y 2023 que no llegaron a ser refrendadas en su momento por la Contraloría General de la República.
Los fondos estarán dirigidos a cinco municipios del país para proyectos de inversión y subsidios locales.
Municipios beneficiarios: Changuinola, Penonomé, Chame, Santiago y Bugaba.
Hay que recordar que estos fondos procen del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Programa de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) y el Subsidio Municipal.
Impulso a la cultura comunitaria: 'Latidos del Barrio'
Por otra parte, a través de la Resolución 76-26, se autorizó un crédito por B/.5,191,579.00 destinado al Ministerio de Cultura. La inyección presupuestaria buscará masificar la presencia institucional en sectores vulnerables.
El presupuesto asignado a MiCultura impulsará la ejecución del programa "Latidos del Barrio: Cultura que transforma comunidades", enfocado en descentralizar el acceso a talleres artísticos, eventos formativos e inclusión social dentro de corregimientos priorizados a nivel nacional.
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