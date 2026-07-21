El Gobierno aprueba crédito adicional por $9.4 millones para Descentralización y MiCultura

El Consejo de Gabinete autorizó este martes 21 de julio de 2026 dos resoluciones para incorporar un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado por un monto combinado de B/.9.4 millones. Las asignaciones financieras, correspondientes a la vigencia fiscal de 2026, serán dirigidas a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y al Ministerio de Cultura (MiCultura) para atender compromisos pendientes y fortalecer programas de impacto comunitario.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quedó facultado para remitir la documentación técnica ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su correspondiente aprobación y posterior codificación de ingresos y gastos.

Pago de vigencias expiradas a municipios golpeados

Mediante la Resolución 77-26, el Gabinete aprobó una asignación de B/.4,249,161.00 a favor de la Autoridad Nacional de Descentralización. Estos recursos permitirán saldar transferencias financieras pendientes de las vigencias fiscales 2022 y 2023 que no llegaron a ser refrendadas en su momento por la Contraloría General de la República.

Los fondos estarán dirigidos a cinco municipios del país para proyectos de inversión y subsidios locales.

Municipios beneficiarios: Changuinola, Penonomé, Chame, Santiago y Bugaba.

Hay que recordar que estos fondos procen del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Programa de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) y el Subsidio Municipal.

Impulso a la cultura comunitaria: 'Latidos del Barrio'

Por otra parte, a través de la Resolución 76-26, se autorizó un crédito por B/.5,191,579.00 destinado al Ministerio de Cultura. La inyección presupuestaria buscará masificar la presencia institucional en sectores vulnerables.

El presupuesto asignado a MiCultura impulsará la ejecución del programa "Latidos del Barrio: Cultura que transforma comunidades", enfocado en descentralizar el acceso a talleres artísticos, eventos formativos e inclusión social dentro de corregimientos priorizados a nivel nacional.