Muere Kaylee Hottle, actriz de 'Godzilla vs. Kong', en un accidente de tránsito

La actriz Kaylee Hottle, reconocida por interpretar a Jia en las películas Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: The New Empire (2024), falleció a los 18 años tras un accidente de tránsito ocurrido en el estado de Maryland, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, y posteriormente informada por las autoridades locales.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Frederick, la joven viajaba como pasajera en un automóvil que se salió de la vía y chocó contra una alcantarilla de concreto poco antes de las 3:00 a.m. Hottle fue trasladada a un centro de trauma, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Las autoridades investigan las causas del accidente y señalaron que el exceso de velocidad podría haber sido un factor.

Nacida en una familia sorda, Kaylee Hottle se convirtió en un referente de representación para la comunidad con discapacidad auditiva. Su debut en la pantalla grande llegó con Godzilla vs. Kong, donde interpretó a Jia, una niña que se comunica con Kong mediante la lengua de señas estadounidense y establece un estrecho vínculo con el gigantesco simio. Su actuación recibió elogios por aportar autenticidad e inclusión a la historia.

La actriz retomó el personaje en Godzilla x Kong: The New Empire, estrenada en 2024, consolidándose como una de las jóvenes promesas de Hollywood. Además de su trabajo en el cine, participó en campañas publicitarias y en un episodio de la serie Magnum P.I., al tiempo que promovía una mayor representación de las personas sordas en la industria del entretenimiento.

Tras conocerse su fallecimiento, actores, seguidores y organizaciones vinculadas a la comunidad sorda expresaron sus condolencias y recordaron el impacto que tuvo su carrera pese a su corta edad. También destacaron el legado que deja al abrir espacios para intérpretes con discapacidad auditiva en grandes producciones cinematográficas.

La muerte de Kaylee Hottle supone una pérdida para el cine y para la comunidad artística que impulsaba una mayor inclusión en la pantalla. Su trabajo en el universo de Godzilla permanecerá como uno de los ejemplos más visibles de representación de actores sordos en producciones de alcance internacional.