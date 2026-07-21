Cobre Panamá y la Universidad Tecnológica OTEIMA consolidan alianza para impulsar el talento panameño

Con el propósito de fortalecer la formación del talento nacional y crear nuevas oportunidades de desarrollo académico, científico y profesional, Cobre Panamá y la Universidad Tecnológica OTEIMA suscribieron un convenio de cooperación que permitirá impulsar iniciativas conjuntas en beneficio de estudiantes, docentes y comunidades, reforzando el vínculo entre la academia y el sector productivo.

El acuerdo establece una agenda de trabajo colaborativa orientada a promover programas de formación, investigación aplicada, intercambio de conocimientos y proyectos de impacto social y comunitario. Asimismo, contempla el desarrollo de prácticas profesionales, pasantías, capacitaciones, actividades de educación ambiental y espacios de colaboración que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades del talento panameño.

La firma del convenio estuvo a cargo de Jonathan Montenegro, Biólogo y Deydi Araúz, Gerente de Programas de Acercamiento a la Ciudadanía, en representación de Cobre Panamá, quienes reafirmaron el compromiso de la empresa con la educación como un motor para el desarrollo sostenible del país.

Como parte de la jornada, estudiantes y docentes participaron en un conversatorio donde conocieron de primera mano cómo funciona la industria minera en Panamá, su aporte al desarrollo nacional y las distintas oportunidades de crecimiento profesional que ofrece una operación minera moderna.

Durante el intercambio también se destacó que Cobre Panamá reúne profesionales de múltiples disciplinas, desde ingeniería y geología hasta enfermería, seguridad, administración, logística, mantenimiento, tecnología, ambiente, recursos humanos y comunicación, evidenciando la diversidad de perfiles que hacen posible una operación minera de esta magnitud.

“​El desarrollo del país se logra cuando sumamos esfuerzos con aliados estratégicos que comparten nuestra visión. La firma de este convenio con la Universidad Tecnológica OTEIMA nos permite construir lazos sólidos entre la academia y el sector productivo para compartir conocimiento y acercar a los estudiantes a experiencias reales. Así, transformamos la educación en Panamá en un motor de innovación y desarrollo para todo Panamá” destaca Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Esta alianza estratégica representa un paso importante para seguir construyendo puentes entre el conocimiento y la práctica, promoviendo una formación académica más cercana a las necesidades del país y generando espacios donde estudiantes, docentes y profesionales puedan aprender, innovar y aportar soluciones con impacto real. Porque invertir en educación es también invertir en el futuro de Panamá.