Río Indio: Gobierno fija plazos para el cese y mudanza de 8 cementerios por embalse del Canal

El megaproyecto del Reservorio Multipropósito en la cuenca media del Río Indio ha comenzado a marcar sus plazos más tangibles e irreversibles en el terreno. A través del Decreto Ejecutivo N.º 26 de 21 de julio de 2026, el Gobierno Nacional oficializó el cronograma para el cese de operaciones y posterior reubicación de ocho cementerios comunitarios que quedarán sepultados bajo las aguas del futuro embalse operado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La norma, fundamentada en razones de urgencia sanitaria y en la prohibición legal de mantener camposantos en áreas susceptibles de inundación, establece un calendario perentorio para congelar los entierros y dar paso a la exhumación masiva de restos.

Calendario de cierres: las fechas límite

El decreto clasifica la clausura de los camposantos en dos etapas según su ubicación geográfica dentro del polígono de afectación:

Primer cierre (Provincia de Colón)

El 30 de julio de 2026 vence el plazo para el Cementerio El Limón, ubicado en la comunidad de El Limón N.°1 (corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres).

Cierre masivo (Provincias de Coclé y Panamá Oeste)

Mientras que el 5 de enero de 2027: Cese definitivo de inhumaciones para los siete camposantos restantes.

En la provicina de Coclé (Distrito de Penonomé, Corregimiento de Río Indio): Las Quebradas (El Coquillo de Uracillo), Boca de Uracillo, Palma Real (El Barrero), Los Cajoncitos (La Arenosa) y San Cristóbal (Boquilla de Las Postreras).

Panamá Oeste (Distrito de Capira, Corregimiento de Ciri de Los Sotos): Tres Hermanas y Los Uveros

Una vez cumplidos estos plazos, los cementerios cerrarán operaciones definitivamente para dar paso al proceso de desmantelamiento y mudanza.

Flexibilización sanitaria: exhumaciones a los 18 meses

Uno de los aspectos técnicos más llamativos de la disposición es la habilitación de una medida excepcional y transitoria en materia de salud pública: se autoriza la exhumación de cuerpos siempre que hayan transcurrido al menos 18 meses desde su última inhumación.

Esta flexibilización reduce los plazos habituales de descomposición reglamentarios para acelerar la evacuación de las fosas, alineándose con el cronograma de la ACP que prevé el inicio de las fases de diseño y construcción de la represa, túneles y obras auxiliares a partir del año 2027, previas al llenado gradual del lago.

ACP asumirá el 100% de los costos y reposiciones

El Artículo 4 del decreto indica que la Autoridad del Canal de Panamá, en coordinación con los municipios locales, asumirá la totalidad de la carga económica que implicará el desplazamiento de los cementerios. La cobertura incluye: procesos de exhumación y traslado de los restos humanos.

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Así como suministro de ataúdes o urnas para el reasentamiento e inhumación en los nuevos camposantos comunitarios que sean habilitados.

La ACP deberá reconstruir las mejoras funerarias (bóvedas, nichos, lápidas o mausoleos) en condiciones iguales o mejores a las que poseen actualmente en las comunidades de origen.

Notificación y garantías sociales

Para la ejecución de estas labores, el Ministerio de Salud (Minsa) y la ACP deberán fijar el decreto en las Casas Locales, Casas de Paz y Centros de Salud de las zonas impactadas.

Asimismo, la normativa dicta que los procesos de traslado deberán ejecutarse garantizando el respeto a las creencias religiosas, costumbres e identidad cultural de los pobladores, abriendo canales de diálogo con los familiares de los difuntos en medio de un proceso que transformará de forma permanente la geografía y las memorias de la cuenca del Río Indio.