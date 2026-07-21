Panamá rechaza dichos de Ortega sobre las elecciones y llama a consultas a su embajador en Nicaragua

El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, rechazó las declaraciones del presidente nicaragüense Daniel Ortega. El mandatario anunció la cancelación de futuros procesos electorales en su país.

La Cancillería panameña recordó que el voto es un derecho fundamental de los ciudadanos. Subrayó que la democracia y las libertades deben ser respetadas en toda la región.

Dentro del comunicado se enfatiza la importancia de preservar el orden constitucional y el pluralismo político. Panamá considera que las elecciones libres y transparentes son esenciales para la voluntad popular.

Asimismo, la postura oficial también exige respeto a los derechos civiles y políticos de la población nicaragüense. El gobierno panameño advirtió que la democracia no puede ser debilitada por decisiones unilaterales.

Como medida diplomática, Panamá convocó a su embajador en Nicaragua a consultas. Esta acción busca evaluar el impacto de la situación y definir próximos pasos en política exterior.

El pronunciamiento se enmarca en la defensa de los principios democráticos que guían la política internacional de Panamá.