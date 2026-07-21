Minsa ordena el retiro inmediato del bloqueador Nivea y cancela su registro sanitario

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, ordenó la cancelación del registro sanitario y el retiro inmediato del mercado de un conocido protector solar de la marca Nivea.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución N.° 100 del 7 de julio de 2026, la cual retira el permiso de comercialización del producto Nivea Sun Protect & Refresh FPS 50 (Sistema de Protección UVA/UVB), fabricado por Beiersdorf Manufacturing, el cual operaba bajo el registro sanitario 106527.

Retiro obligatorio de todos los lotes

Según lo establecido en la resolución sanitaria, la orden de suspensión y retiro aplica para todos los lotes disponibles en el país. Por ello, las autoridades instaron a las cadenas de farmacias, supermercados y distribuidores a remover el producto de sus anaqueles de forma inmediata.

Asimismo, la entidad reguladora instruyó a las empresas distribuidoras a presentar un informe técnico de retiro en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, garantizando que el bloqueador no continúe al alcance de los consumidores.

Recomendaciones a la población

Se aconseja a las personas que hayan adquirido este protector solar suspender su uso preventivamente y verificar el número de registro sanitario impreso en el empaque.