Entre 2026 y junio de 2027, las pérdidas económicas en el sector ganadero de la provincia de Panamá Oeste a causa del hurto pecuario sobrepasan los 35,805 dólares.

La cifra fue revelada en un informe del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), adscrito al Ministerio de Seguridad Pública. El monto está sustentado en la valoración que los propios productores asignan a las reses hurtadas al momento de presentar las denuncias ante el Ministerio Público (MP).

Según el documento presentado por el SIEC durante una asamblea de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), capítulo de Panamá Oeste, este valor corresponde al robo de 214 reses entre 2025 y 2026.

Capira, Chame y La Chorrera: los distritos más golpeados

El informe revela además que el 86% de los casos reportados en 2026 se concentran en los distritos de Capira, Chame y La Chorrera.

De enero a junio de 2026 se han contabilizado 14 denuncias por hurto pecuario. Los corregimientos con mayor incidencia delictiva han sido La Trinidad y Cirí de Los Sotos en Capira; Cabuya en Chame; y Herrera en el distrito de La Chorrera.

Para los ganaderos de Panamá Oeste, las cifras del SIEC podrían no reflejar la realidad del problema, ya que algunos consideran que interponer una denuncia es "perder el tiempo". No obstante, admiten que el trabajo que llevan a cabo los organismos de seguridad para perseguir este delito ha mejorado considerablemente.

Por su parte, la fiscal Anabellis Jaén, a cargo de las investigaciones por hurto pecuario, indicó que la persecución de este delito requiere de un exhaustivo trabajo de campo y de la colaboración de las víctimas.