ANALMO respalda medidas para garantizar el abastecimiento nacional de arroz

La Asociación Nacional de Molineros de Arroz de Panamá (ANALMO) expresó su respaldo y reconocimiento a la decisión adoptada por el Consejo de Gabinete de autorizar un contingente arancelario de arroz en cáscara, tras la recomendación hecha por la Cadena Agroalimentaria de Arroz, medida preventiva orientada a contribuir con el abastecimiento nacional y la seguridad alimentaria de la población panameña.

Esta decisión resalta la importancia de anticiparse a los desafíos que han incidido negativamente sobre la producción nacional en los últimos años y a las afectaciones derivadas de las condiciones climáticas adversas asociadas al fenómeno de El Niño.

Las importaciones deben verse no solo como una medida reactiva ante un escenario de poco abastecimiento, sino como una herramienta preventiva de gestión de riesgo, activada mediante indicadores técnicos objetivos que permitan proteger simultáneamente la producción nacional y la estabilidad del mercado y su cadena de suministros.

ANALMO considera que el principal desafío a partir de este momento es fortalecer el monitoreo permanente de los inventarios nacionales de arroz y la evaluación del avance de siembra y cosecha, con el fin de contar con información actualizada y confiable que permita anticipar y sustentar la toma de decisiones.

Esto contribuirá a que las medidas que deban adoptarse, en lo que queda del año, se realicen con la debida planificación e ingresen por los canales correctos en resguardo de la continuidad del sector.

Asimismo, hacen un llamado a la corresponsabilidad de todos los integrantes de la Cadena Agroalimentaria de Arroz: productores, agroindustriales, comercializadores, distribuidores de insumos, consumidores y autoridades, para mantener un diálogo constructivo orientado al interés nacional de asegurar la continuidad del suministro alimentario de este importante grano.

Como organización gremial del sector molinero, reiteran su disposición de continuar participando activamente en los espacios institucionales de consulta, como la Cadena Agroalimentaria de Arroz, y colaborando con las autoridades en la búsqueda de soluciones preventivas que fortalezcan la sostenibilidad y competitividad del sector arrocero panameño.