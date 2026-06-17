Suiza, optimista contra Bosnia

Tras el empate a última hora cosechado ante Catar (1-1) en su estreno en el Mundial 2026, la selección de Suiza ha asumido la situación y ha recuperado el ánimo y el optimismo ante la proximidad de la segunda jornada, contra Bosnia Herzegovina, un reto que la 'Nati' considera asequible.

Suiza sigue como favorita del cuarteto, incluso para terminar primera del Grupo B junto a Bosnia y Canadá, que empataron en el partido entre ellos.

Suiza sólo ha perdido dos de los últimos diecisiete partidos.