Acodeco advierte a comerciantes asiáticos sobre el tanque de gas: "No nos vamos a dejar intimidar"

El Administrador General de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, lanzó una advertencia a los comerciantes minoristas, en su mayoría de la comunidad china, que han amenazado con dejar de vender el tanque de gas subsidiado de 25 libras, luego de que saliera a la luz que se estaba despachando el producto con un peso inferior al pactado.

Abadi aseguró que el Gobierno nacional no cederá ante presiones y tiene listos planes de contingencia para evitar el desabastecimiento en los hogares panameños.

"Vamos a garantizar que haya tanque de gas, es una política de Estado y nadie lo podrá evitar. Lo haremos con ellos (comerciantes asiáticos) o sin ellos", dijo Abadi Balid en KW Continente.

Planes A, B y C ante amenaza de desabastecimiento

Según el funcionario, el Gobierno está preparado para no dejarse intimidar por los comerciantes asiáticos, quienes representan el 83 % del comercio al por menor y son considerados aliados estratégicos; pero aseguró que si insisten en hacer ese desaire al pueblo panameño, que es su cliente, se va a activar un plan para abastecer al pueblo.

"Esto incluye muchas fórmulas: desde las ferias del IMA, pasando por las Tiendas del Pueblo, hasta otros socios comerciales que están saliendo y diciendo que pueden poner los tanques de gas con la responsabilidad y la seguridad que se amerita", explicó.

Investigación a distribuidoras y la garantía del subsidio

Abadi fue claro en que si, durante la investigación, aparecen pruebas de que alguna de las dos compañías distribuidoras (Panagas o Tropigas) es parte vinculante, van a ser responsables. Lo que sí dijo es que estas empresas han cooperado, contrario a otro grupo que se sacudió la investigación.

De acuerdo con el administrador de Acodeco, se le tiene que dar la tranquilidad al pueblo panameño de que van a tener el tanque de gas de 25 libras subsidiado, con el peso correcto y al precio establecido para el mismo.

En ese sentido, aseguró que las investigaciones van a continuar: "Al responsable lo vamos a tener y lo vamos a llevar a la justicia. El pueblo no puede quedar desabastecido".

Trasiego ilegal y contrabando en la frontera

También mencionó que hay mucho trabajo por hacer para que no haya fuga de ese tanque de gas al extranjero, como pasa en la frontera con Costa Rica.

"Hemos detectado que, en la mayoría de los productos de las dos compañías, los tanques salen con 25.25 libras de gas. Hay muchas cuestiones que pueden suceder durante el trasiego", indicó el funcionario.

Según el administrador, en un país vecino explicaban cómo artesanalmente sacaban gas de los tanques. "Hay muchos factores y, mientras investiguemos, podremos dar con todo este tipo de pillaje", sentenció.