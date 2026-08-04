MiAmbiente multa con $1.1 millones a Industrias Panamá Boston por contaminar la Bahía de Panamá

El Ministerio de Ambiente (Miambiente) de Panamá impuso este martes una multa de 1,1 millones de dólares a la empresa Industrias Panamá Boston, S.A. (PABO), por contaminar la bahía de la capital al descargar aguas residuales sin tratamiento.

"El que contamina, paga. Miambiente será inflexible en exigir que se elimine de inmediato toda fuente de contaminación y se impongan las multas de rigor, sin distinción. Hacemos un llamado a los ciudadanos y las empresas a que, por favor, cumplan rigurosamente con la ley y eviten las multas", afirmó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

La empresa "incurrió en graves faltas a las normas ambientales por la mala disposición de sus aguas residuales, lo que causó una severa contaminación en la Bahía de Panamá", según comprobó una inspección del ministerio ante las denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales en junio del año pasado.

Los técnicos detectaron una estructura del sistema pluvial con acumulación de lodos y "confirmaron de forma científica que las aguas residuales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la empresa se conectaban a ese sistema, el cual desemboca directamente en un emisario submarino hacia la bahía".

El ministerio recordó que en su momento ordenó "la paralización temporal de las operaciones de la planta como medida preventiva", y solo autorizó su reanudación una vez "verificado en sitio que la empresa había ejecutado rigurosamente todos los planes de mitigación y adecuación requeridos para eliminar la contaminación de la bahía".

Además de la multa, se ordenó ejecutar un plan integral de corrección, que incluye la limpieza y el mantenimiento del sistema afectado, el monitoreo permanente de la calidad del agua e inspecciones periódicas de la infraestructura, entre otros.

La empresa opera desde hace décadas en el área de Boca la Caja, una zona de pescadores en el litoral pacífico de la capital panameña, y residentes habían denunciado durante años episodios de contaminación.

Industrias Panamá Boston, S.A. es una agroindustrial panameña con más de seis décadas de trayectoria dedicada a la refinación y fabricación de aceites vegetales, margarinas y mantecas, café y "desarrollo de marcas propias", según su página web.