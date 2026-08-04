Panamá
Panamá impulsa plan para agilizar el comercio y fortalecer su competitividad
- Maryori Sánchez / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
Plan busca apoyar a sectores productivos y a pequeños productores para consolidar la competitividad del comercio exterior.
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El Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC) celebró una sesión clave en la que se presentó el Plan 2025-2030. La iniciativa contó con la participación del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y su equipo.
Bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), encabezado por Julio Moltó, la propuesta se alinea con las directrices del presidente José Raúl Mulino. El objetivo es agilizar operaciones y consolidar la competitividad nacional.
En su intervención, Linares destacó la importancia de facilitar procesos para apoyar a los sectores productivos. Subrayó que el compromiso es impulsar toda acción que beneficie a los productores nacionales, especialmente a los pequeños.
Asimismo, el CNFC articula entidades públicas y privadas de la cadena logística. Su Secretaría Técnica promueve la interoperabilidad institucional, garantizando soluciones eficientes para el comercio exterior.
Diseñado sobre cinco pilares estratégicos, el Plan 2025-2030 busca simplificar trámites de exportación e importación. Además, acelerará la digitalización y fortalecerá la integración regional.
Durante la sesión se aprobó el Plan Nacional de Facilitación del Comercio y sus líneas prioritarias. La hoja de ruta se adapta a estándares internacionales para reducir costos y tiempos en operaciones transfronterizas.
Además, se avaló la creación de subcomités técnicos del CNFC. Entre ellos destacan el de Facilitación del Comercio, el de Gestión Coordinada de Fronteras y el de Simplificación y Digitalización de Procedimientos.
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