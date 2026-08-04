Panamá impulsa plan para agilizar el comercio y fortalecer su competitividad

El Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC) celebró una sesión clave en la que se presentó el Plan 2025-2030. La iniciativa contó con la participación del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y su equipo.

Bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), encabezado por Julio Moltó, la propuesta se alinea con las directrices del presidente José Raúl Mulino. El objetivo es agilizar operaciones y consolidar la competitividad nacional.

En su intervención, Linares destacó la importancia de facilitar procesos para apoyar a los sectores productivos. Subrayó que el compromiso es impulsar toda acción que beneficie a los productores nacionales, especialmente a los pequeños.

Asimismo, el CNFC articula entidades públicas y privadas de la cadena logística. Su Secretaría Técnica promueve la interoperabilidad institucional, garantizando soluciones eficientes para el comercio exterior.

Diseñado sobre cinco pilares estratégicos, el Plan 2025-2030 busca simplificar trámites de exportación e importación. Además, acelerará la digitalización y fortalecerá la integración regional.

Durante la sesión se aprobó el Plan Nacional de Facilitación del Comercio y sus líneas prioritarias. La hoja de ruta se adapta a estándares internacionales para reducir costos y tiempos en operaciones transfronterizas.

Además, se avaló la creación de subcomités técnicos del CNFC. Entre ellos destacan el de Facilitación del Comercio, el de Gestión Coordinada de Fronteras y el de Simplificación y Digitalización de Procedimientos.