Gabinete dota de $22.1 millones adicionales al IMA para reforzar ferias y tiendas comunitarias con alimentos baratos

El Consejo de Gabinete autorizó un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026 en favor del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), por un monto de $22,133,574.00.

La asignación presupuestaria tiene como objetivo estratégico reforzar el programa de inversiones de la entidad para garantizar el abastecimiento continuo de alimentos a precios accesibles en todo el territorio nacional.

Compra masiva de arroz y rubros de primera necesidad

Los nuevos recursos financieros se dirigirán a la adquisición de 550,000 quintales de arroz, además de un inventario diverso de rubros esenciales que integran la dieta de los hogares panameños.

El desembolso suplementario cuenta con el dictamen favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y el informe técnico de viabilidad financiera emitido por la Contraloría General de la República.

El propósito fundamental es facilitar a las familias más vulnerables el acceso a alimentos básicos a precios bajos a través de la red de ferias y agrodistribuidoras del país se plasma en la Resolución N.° 85-26 aprobada por el Consejo de Gabinete.

Tras el aval del Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue facultado para remitir la propuesta a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su discusión, aprobación final y posterior registro en el desglose de ingresos y gastos del Estado.